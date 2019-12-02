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Hayatını adadığı badmintonda şampiyon oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:34 | Son Güncelleme

Başakşehir 3.

Başakşehir 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen badminton turnuvası, hem kızlar hem erkeklerde kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın finalinde; erkeklerde yıllardır badminton oynayan Ali Rıza Parvizfar, kızlarda ise Nuray Mutlu şampiyonluğa ulaştı.
Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik Oyunları’nda, heyecan badminton turnuvasının final maçlarıyla devam etti. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki kapalı spor salonu Badminton turnuvası final maçları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

7 yaşından beri badminton oynuyor
Erkekler finalinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Rıza Parvizfar, TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Özdemir ile karşılaştı. 2-0 kazandığı maç sonucunda şampiyonluğa uzanan Parvizfar, 7 yaşından bu yana badminton sporuyla ilgilendiğini, turnuvanın başından beri şampiyon olmaya odaklandığını söyledi.

Aynı liseden öğrenciler finalde eşleşti
Kızlar kategorisindeki final maçı da çekişmeli geçti. Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nin iki öğrencisi Nuray Mutlu ile Sudenaz Kırvar, rakiplerini bir bir eleyerek finalde karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Nuray Mutlu, şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Erkeklerde Muhammed Emin Özdemir, kızlarda Sudenaz Kırvar ikinci olurken üçüncülük kürsüsüne Berkay Emre Yıldırım ve Zeynep Sude Cansız çıktı.
Şampiyonluğa ulaşan ve dereceye giren öğrenciler, plaket ve madalyalarını antrenörlerin elinden aldı. Gençlik Oyunları badminton turnuvasına Başakşehir’deki 15 liseden 33 erkek ve 31 kız öğrenci katıldı.

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