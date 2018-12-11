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Hayatını Apple Watch Series 4’ün EKG özelliğine borçlu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Apple Watch Series 4’ün watchOS 5.1.2 ile kullanıma sunulan EKG özelliği hayat kurtardı. Kalp ritminde EKG çekerek bozukluk olduğunu fark eden kullanıcının başına gelenler haberimizde.

Hayatını Apple Watch Series 4’ün EKG özelliğine borçlu!

Apple, yeni akıllı saati Apple Watch Series 4 ile EKG özelliğini tanıtmıştı. Elektrokardiyografi çekebilen bu model watchOS 5.1.2 güncellemesi ile sadece Amerika’da hizmet vermeye başlamıştı. Daha önce yüksek kalp ritmi uyarısı ile onlarca kişinin kalp krizi geçirmeden hayatını kurtaran Apple Watch, şimdi de EKG özelliği ile bir kişinin kalp rahatsızlığını tespit etti.

Bir Reddit kullanıcısı watchOS 5.1.2 yükledikten sonra EKG çektiğini ve bu sonuçlara bakarak kalp ritminde bozukluk olduğunu fark etti. Bu olaydan sonra hemen doktora giden kişi, doktoruna utanarak bu durumu Apple Watch ile fark ettiğini açıkladı.

Detaylı araştırmadan sonra Apple Watch’un EKG özelliğinin neredeyse bire bir sonuç verdiği ve kişinin gerçekten de kalp ritimlerinde sorun olduğu ortaya çıktı.

Doktor hastanın tedavisine başladığında, hayatını kurtaran Apple’dan hisse senedi almasını bile tavsiye etmiş. Umarız EKG özelliği ilerleyen dönemlerde birçok kalp rahatsızlığın erkenden fark edilmesini ve tedavisinin geç olmadan başlanmasını sağlar.

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Apple Watch Series 4 EKG Apple

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