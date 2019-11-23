Hayatını kabusa çeviren hastalıktan Kayseri Şehir Hastanesi’nde kurtuldu

Kayseri’de, iltihaplı bağırsak hastalığına yakalanan ve 30 kiloya kadar düşen Özge Yüksel, Kayseri Şehir Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kayseri’de yaşayan 19 yaşındaki Özge Yüksel, 8 yıl önce yakalandığı iltihaplı bağırsak hastalığı dolayısıyla zor günler geçirdi. Hastalığa bağlı olarak kilo vermeye başlayan ve 30 kiloya kadar düşen Özge, hayatını sürdürmekte zorluk çekmeye başladı. Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran Özge Yüksel, 1 sene önce geçirdiği başarılı ameliyatın ardından kilo almaya başladı. Kendisini ameliyat eden doktorları ziyarete gelen Özge, hastalığı sebebiyle yarıda bıraktığı üniversite eğitimine devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Tedavi edilebilen bir hastalık"

Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Doğan, “Özge’nin 1 yıl önceki haliyle şimdiki hali, halsizliği, yorgunluğu, kilo vermesi Özge bize geldiğinde crohn hastalığı vardı ve onu biliyordu. Biz tedavi metotlarımızı uyguladık. Biraz yanıt veriyor gibi oldu ama sonra yanıt vermedi. Yaptığımız Kolonoskopilerde maalesef tedaviye yanıt verecek durumda olmadığını gördük. Genel cerrahi bölümünden Ömer Topuz hocamla beraber konsültasyon yaptık. Bunun artık medikal tedavi ile iyileşmeyeceği, ameliyatın devreye girmesine karar verdik. Bunu Özge ile paylaştık ve kabul etti. Tedavi metotlarının hepsini kendilerine anlattık. Ameliyata karar verdik ve gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra Özge 10 kilo aldı. Şimdi daha iyi. Tedavisine yine devam ediyoruz. Çünkü nüksedebilir. O yüzden biz tedaviyi kesmiyoruz. Ameliyatla o bağırsak parçası alınsa bile tekrardan nüksedebilir diye tedaviyi kesmiyoruz. Bir aksilik olmazsa iyi gidiyoruz. Ameliyatı yaklaşık 1 yıla yaklaştı. Bu hastalıkların başlangıcında hastalarımız genellikle ishal ve karın ağrısıyla gelir. Tanı koyma süreci enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabildiğinden bazen biraz geç olabiliyor. Bu hastalığın 2 türü var. İkisi de iltihaplı bağırsak hastalığı ama biraz farklı izlenim ve ilerleme gösteren hastalıklar. Bizim toplumumuzda yüzde 2.5 gibi olduğu söyleniyor ama İskandinav ülkelerinde bu daha fazla olabiliyor. Nedeni tam belli değil. Genetik kökeni de var ama çevresel faktörlerde bu işin içerisinde. Az değil ama çok fazla değil. Kendisinden kan gelen biri hemen ben iltihaplı bağırsak hastası oldum diye korkmasın ama atlanmaması gereken, Gastroenteroloji merkezlerinde tedavi edilebilen, bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.