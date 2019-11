Hayatını kabusa çeviren hastalıktan Kayseri Şehir Hastanesi’nde kurtuldu

"Her şey güzel gidiyor"

Eski yaşantısına dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özge Yüksel de, "Bende 8 yıldır bu hastalık vardı. Bunu bir şekilde tedavi ediyorduk. Bu hastalığı ilaç tedavileri ile idare ediyorduk. Bir süre sonra ishallerim çok arttı ve Serkan hocama geldik. Tedavinin ardından toparlanıyor gibi oldum ama sonra kabızlık durumu oldu ve bağırsağımda daralma olmuş. Burada işlemler işe yaramayınca genel cerrahi servisine sevk edildim. İlk başta ameliyattan çok korkuyordum. Bu hastalık ishal ve iştahsızlık yapan bir hastalık. Hiçbir şekilde yemek yiyemiyorsunuz. Mideniz bulanıyor ve içiniz almıyor. Sonrasında da zayıflamaya başlıyorsunuz. Çok zor ama şuan her şey güzel gidiyor. Ameliyattan sonra her şey eski yaşantıma döndü. Hastalığı şuanda hissetmiyorum ve 18 kilo aldım. Üniversiteyi kazanmıştım ama bir süre sonra bu hastalıktan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Tedavimin ardından tekrardan üniversiteye başladım ve devam ediyorum" dedi.