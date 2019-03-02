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Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının cenazeleri Ankara’ya gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ankara’ya gönderildi.Antalya-Afyonkarahisar karayolunda gece 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada 2 taraftar hayatını kaybetti, 23 taraftar yaralandı.

Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının cenazeleri Ankara’ya gönderildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ankara’ya gönderildi.
Antalya-Afyonkarahisar karayolunda gece 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada 2 taraftar hayatını kaybetti, 23 taraftar yaralandı. Kaza sonrası yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız Devlet Hastanesine gelip yaralılar hakkında bilgi alarak Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır (17) ve Eren Açıkgöz’ün (19) cenazeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketleri Ankara’ya yollandı.

"Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil"
Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz "23 tane yaralımız var, bunların içerisinde 2 tanesinin durumu ağır. Onları zaten Ankara’ya sevk ettik. Şu anda yoldalar onlar da Ankara’ya gidiyorlar. Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak, ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz inşallah. Başımız sağolsun. Diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin" dedi.

Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının cenazeleri Ankara’ya gönderildi

Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının cenazeleri Ankara’ya gönderildi

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