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Hayatını kaybeden doktorun yakınları hastaneye akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Ataşehir’de sekizinci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan doktor Dilber Ayçiçek Çeçen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ataşehir’de sekizinci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan doktor Dilber Ayçiçek Çeçen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorun yakınları hastaneye akın etti.
Ataşehir’deki lüks bir sitede meydana gelen olayda, Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, sabah saat 06.00 sıralarında 12 katlı binanın sekizinci katındaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle sitenin bahçesine düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun yakınları ise hastaneye akın etti. Çeçen’in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde duygusal anlar yaşadı.

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