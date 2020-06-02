Hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu (Ahmet Tekdal kimdir)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

ERBAKAN VE KARAMOLLAĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da taziye mesajı yayımladı.

Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."