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  4. Hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu (Ahmet Tekdal kimdir)

Hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu (Ahmet Tekdal kimdir)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal (89), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski genel başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu (Ahmet Tekdal kimdir)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

ERBAKAN VE KARAMOLLAĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da taziye mesajı yayımladı.

Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

AHMET TEKDAL KİMDİR?

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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