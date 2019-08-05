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Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunceli Eski Milletvekili Bekir Gündoğan, memleketinde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.Tunceli’den 1999 yılında 21’nci dönem bağımsız milletvekili seçilen Bekir Gündoğan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul’da önceki gün hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunceli Eski Milletvekili Bekir Gündoğan, memleketinde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
Tunceli’den 1999 yılında 21’nci dönem bağımsız milletvekili seçilen Bekir Gündoğan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul’da önceki gün hayatını kaybetmişti. Cenazesi memleketi Tunceli’ye getirilen eski vekil Gündoğan için Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Gündoğan Ailesi’nin yanı sıra Tunceli Valisi Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gündoğan için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Gündoğan’ın naaşı törenin ardından merkeze bağlı Kopuzlar köyünde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı
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