HABER

Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 02:02 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.

Ebu Fahr'ın naaşını Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'na getiren göstericiler, burada milli marş okuyup "devrim, "özgürlük, şehadet" sloganları atarak yürüdü.

Ebu Fahr için bugün öğle vakti cenaze merasimi düzenlenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Lübnan ordusu, eylemcinin ölümüne neden olan askerin askeri yargıya sevk edildiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Müdürlüğü'nün, dün Halde bölgesindeki göstericilerden Ebu Fahr'ın ölümüne neden olan Asteğmen Şerbel Huceyl'i, sorgusunun ardından askeri yargıya sevk ettiği bildirildi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamanın ardından halk yeniden sokağa çıkarak, ana yolları kapatmıştı.

Ebu Fahr, oğlu ve eşi de Beyrut'un güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Halde bölgesinde yolları kapatan göstericiler arasındaydı. Eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, engellemeye çalışan eylemcilerden Ebu Fahr'ın üzerine ateş edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ebu Fahr kurtarılamamıştı.

Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Ebu Fahr'a ateş açan kişinin asker olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dünkü konuşmasında protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıÇorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa’daki mühimmat deposu patlamasında 16’sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandıŞanlıurfa’daki mühimmat deposu patlamasında 16’sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ala Ebu Fahr

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Kritik zirve sona erdi

Kritik zirve sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı

Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı

Gazze’den İsrail’e füze saldırısı

Gazze’den İsrail’e füze saldırısı

Kocaeli'de psikolojk sorunları olan genç intihar etti

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti

Son dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

13 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.