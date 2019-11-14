Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

Ebu Fahr, oğlu ve eşi de Beyrut'un güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Halde bölgesinde yolları kapatan göstericiler arasındaydı. Eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, engellemeye çalışan eylemcilerden Ebu Fahr'ın üzerine ateş edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ebu Fahr kurtarılamamıştı.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Müdürlüğü'nün, dün Halde bölgesindeki göstericilerden Ebu Fahr'ın ölümüne neden olan Asteğmen Şerbel Huceyl'i, sorgusunun ardından askeri yargıya sevk ettiği bildirildi.

Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.

Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Ebu Fahr'a ateş açan kişinin asker olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dünkü konuşmasında protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadelerini kullanmıştı.

