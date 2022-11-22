Hayatını kaybeden Hıncal Uluç için tören... "O ölüme koşan değil yaşayan ve yaşatan bir insandı"

Hayatını kaybeden Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası’nda tören düzenlendi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında vefat eden Hıncal Uluç için yapılan törende konuşan abi Öcal Uluç, "O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Burada onun için böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatımda yaptığım en zor işlerden bir tanesi. Biraz sonra onu toprağa vereceğiz. Toprağa verirken onun asıl özelliğini söylemek isterim. O ölüme koşan değil yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti" dedi.

Erdal Şafak ise, "Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Onun inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya devam edecek. Bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde, sadece onun için değil, kendisi için de ağlar. Sadece Hıncal ağabeye değil, kendime de ağlıyorum. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hıncal Uluç’un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.



