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Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Eski Turizm Bakanı Orhan Birgit ve eski İskan Bakanı Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi.

Eski Turizm Bakanı Orhan Birgit ve eski İskan Bakanı Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski İskan Bakanı Ali Topuz ve eski Turizm Bakanı Orhan Birgit’in cenaze törenine katıldı. Kadıköy Süreyya Operası’nda düzenlenen törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP yöneticileri, çok sayıda partili ve iki merhum ismin aileleri de katıldı. Eski İmar ve İskan Bakanlarından Ali Topuz ile eski Turizm Bakanlarından Orhan Birgit’in ailelerini temsilen yapılan iki konuşmanın ardından TBMM Başkanvekili Levent Gök kürsüye çıktı. Gök’ün ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her iki ismin ailelerine başsağlığı diledi.
Konuşmasında iki merhum ismin bakan olarak görev yaptığı CHP - MSP hükümetinin oluşturduğu birlikteliğe dikkat çeken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün iki değerli dostumuzu, yoldaşımızı, ağabeyimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve arkadaşlarıyla birlikte büyüttüğü cumhuriyetin temel değerleriyle barışık bir kuşağın mensupları olarak büyüdüler. Mesleklerinde başarılıyken, memleketi düzeltmek gayesiyle siyasete atıldılar. Her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi’nin en alt seviyedeki örgütlerinden başlayarak adım adım en üst seviyeye ilerlediler. Birinci Ecevit Hükümeti’nde Birgit Turizm Bakanı, Topuz ise İmar ve İskan Bakanı olarak görev aldı. Bu hükümet, Sayın Necmettin Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Milli Selamet Partisi’yle kurulmuş bir koalisyon hükümetiydi. CHP ve MSP koalisyonu her türlü yaptırıma rağmen Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren, ABD’nin baskısıyla getirilen afyon yasağını kaldıran bir hükümetti. Bu hükümetin çok daha önemli özelliği, bugünlerde de çok daha iyi anladığımız birlikteliğin ilk deneyimi olmasıdır” dedi.
Merhum Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki hükümetin uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllar boyunca birbirleriyle zıt görüşleri savunan iki partinin kurduğu hükümetin başbakanı merhum Bülent Ecevit, hükümet programını şu sözlerle özetlemişti, ‘Demokrasiyi benimsemiş bir toplumda geçerli olan birliktelik mutlaka düşüncelerde ve çözümlerde birleşmekte değil, düşüncelerdeki ve çözümlerdeki ayrılıklara rağmen milletin mutluluğu, ülkenin esenliği ve demokrasinin bütün kurallarıyla ve özgürlükleriyle işler kılmak için iyi niyetleri ve çabaları uyumlu kılmakla sağlanan birlikteliktir.’ Sayın Birgit ve Sayın Topuz’un huzurunda konuşmamız gereken en önemli konu bence budur. Her iki partinin ayrı görüşlerine rağmen ortak bir hükümet kurmalarının taşıdığı anlam, günümüz Türkiye’sinde en temel sorunların çözümüne dair ihtiyacını duyduğumuz bir reçetedir. Çünkü CHP ve MSP düşüncelerdeki ayrılığa rağmen demokrasimizin kökleşmesi adına bir araya geldi” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan dini tören sonrası iki ismin tabutları omuzlanarak cenaze aracına konuldu. İki eski bakanın cenaze namazlarının Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazının ardından kılınacağı öğrenildi.

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi

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