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  4. Hayatını kaybeden Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti

Hayatını kaybeden Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti

25.08.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin (34) yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.

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Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganların sağlık çalışanlarını darbetmesi, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hastane içindeki H.Ç'nin yakınlarının, dışarıda bekleyen kadın doktorun yanına geldiği yer alıyor. Burada bir süre konuştukları doktoru darbeden saldırganlar, hastane personeli ve polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılıyor.

Kayıtlarda, arbede anında diğer sağlık personellerine de müdahalede bulunan saldırganların, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan kadın doktorun peşinden koştuğu görülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mersin
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