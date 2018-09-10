Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta (46), son yolculuğuna uğurlandı.

Usta için Alucra Merkez Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkanı Kemal Sezer ile il ve ilçe teşkilat üyeleri, bazı ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Usta'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Vehbi Usta (46) yönetimindeki 28 DL 770 plakalı panelvan, Alucra-Gümüşhane karayolunun Gürbulak köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, Usta, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

