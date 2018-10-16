Hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin babasından Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'de, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Nijeryalı öğrenci Abdulfathi Olamigoke'nin babası Nurudeen Olamigoke, Afrika başta olmak üzere dünya genelindeki Müslümanlara yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Baba Olamigoke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, çok yardımsever bir ülke. Bugün Müslüman ülkelerinden insanlara en çok sahip çıkan ülke Türkiye diyebilirim. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.
Baba Olamigoke, Nijerya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı aracılığıyla oğlunu eğitim görmesi için Türkiye'ye gönderdiğini anlattı.
Türkiye'ye Nijerya'daki yardımlarından dolayı minnettar olduklarını dile getiren Olamigoke, "Türkiye benim oğlum da dahil Nijerya'daki birçok öğrenciye burs veriyor, umarım Nijerya'ya yardım devam eder." ifadesini kullandı.
Baba Olamigoke, Nijeryalı Müslümanlar olarak Türkiye'yi bir İslam ülkesi olarak gördüklerini belirterek, "Her Müslümanın hayali olduğu gibi hacca gitmek istiyorum. Hac dışında en çok gitmek istediğim ülke ise Türkiye'dir. Ben Türkiye'yi kutsal bir toprak olarak görüyorum. Türkiye olmadan İslam'ın tarihi tamamlanamaz." şeklinde konuştu.
Vefat eden oğlunun Türkiye'de okumasını istediğini söyleyen baba Olamigoke, bunun gerçekleşmemesi nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.
- "Diğer çocuklarımın da Türkiye'de okumasını arzuluyorum"
Olamigoke, "Türkiye'de kaliteli bir eğitim var ve bu nedenle diğer çocuklarımın da Türkiye'de okumasını arzuluyorum." dedi.
Uluslararası İlahiyat Programı ve Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamında, 7 Ekim'de Türkiye'ye gelen ve Kayseri'deki Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimine başlayan Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke, okula yerleştikten sonra 11 Ekim'de arkadaşlarıyla oyun oynarken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti.
Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke'nin babası Nurudeen Olamigoke, okul müdürüne e-posta göndererek, oğlunun Kayseri'de defnedilmesini istemiş, öğrencinin cenazesi geçen pazar Kayseri'de toprağa verilmişti.
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