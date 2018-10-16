Hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin babasından Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'de, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Nijeryalı öğrenci Abdulfathi Olamigoke'nin babası Nurudeen Olamigoke, Afrika başta olmak üzere dünya genelindeki Müslümanlara yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Baba Olamigoke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, çok yardımsever bir ülke. Bugün Müslüman ülkelerinden insanlara en çok sahip çıkan ülke Türkiye diyebilirim. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.

Baba Olamigoke, Nijerya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı aracılığıyla oğlunu eğitim görmesi için Türkiye'ye gönderdiğini anlattı.

Türkiye'ye Nijerya'daki yardımlarından dolayı minnettar olduklarını dile getiren Olamigoke, "Türkiye benim oğlum da dahil Nijerya'daki birçok öğrenciye burs veriyor, umarım Nijerya'ya yardım devam eder." ifadesini kullandı.

Baba Olamigoke, Nijeryalı Müslümanlar olarak Türkiye'yi bir İslam ülkesi olarak gördüklerini belirterek, "Her Müslümanın hayali olduğu gibi hacca gitmek istiyorum. Hac dışında en çok gitmek istediğim ülke ise Türkiye'dir. Ben Türkiye'yi kutsal bir toprak olarak görüyorum. Türkiye olmadan İslam'ın tarihi tamamlanamaz." şeklinde konuştu.