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Hayatını kaybeden Tunus'un devrik lideri böyle defnedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2019 00:35 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus’a gömülmemek için ettiği vasiyet dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Medine kentinde defnedildi.

Hayatını kaybeden Tunus'un devrik lideri böyle defnedildi

2 gün önce Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ikindiden sonra kılınan namazın ardından Baki Mezarlığı'na defnedildi. Suudi Arabistan'da yaşayan ve Bin Ali'nin damadı Karim el-Gharbi, Bin Ali'nin Tunus'ta gömülmemeyi vasiyet ettiğini açıklamıştı.

Bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bin Ali, Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunus Suudi Arabistan Zeynel Abidin bin Ali

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