HABER

Hayatını kaybeden ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Necati Karakaya için Ataköy 5.

Hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Necati Karakaya için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Necati Karakaya için Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazeye katılanları Necati Karakaya’nın eşi İpek Karakaya, kızı Şeyma Karakaya Arslan ve torunları Mehmet Can ve Tuna Can Arslan karşıladı. Kılıçdaroğlu Karakaya’nın yakınlarına başsağlığı dilerken Karakaya’nın torunu Tuna Can Arslan dedesinin yazdığı kitabı Kılaçdaroğlu’na verdi. Kılınan cenaze namazının ardından Necati Karakaya’nın cenazesi defnedilmek üzere Eski Kozlu Mezarlığına götürüldü.

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntülerEmine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler
BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti (2)BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Konya'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.