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Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 23:05 | Son Güncelleme

Beylik tabancasıyla intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgilere göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa (35), bilinmeyen bir nedenle evinde kendisine ait beylik tabancasıyla intihar etti.

Beylik tabancasıyla intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa (35), bilinmeyen bir nedenle evinde kendisine ait beylik tabancasıyla intihar etti. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa’nın cenazesi Ağrı’daki otopsinin ardından memleketi Adıyaman’a gönderildi. Cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii getirilen Yılboğa için tören düzenlendi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Zafer Yener, askeri personeller, Yılboğa’nın yakınlarıyla ve sevenleri katıldı. Düzenlenen tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yılboğa’nın cenazesi yeni mezarlıkta toprağa verildi.
Mehmet Yılboğa’nın yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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