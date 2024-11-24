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Hayatını kaybeden uzman çavuşa veda

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 13:59
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi düzenlenen tören sonrası memleketine gönderildi.

Hayatını kaybeden uzman çavuşa veda

Adıyaman’ın Sincik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Musa Dağ (29), kaldığı adresinde dinlendiği esnada fenalaşarak durumu arkadaşlarına bildirdi. Kısa sürede gelen arkadaşları tarafından Sincik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve daha sonra Kahta Devlet Hastanesi ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Uzman Çavuş Musa Dağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Cenazesi morgdan alınan Musa Dağ için hastane önünde tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tırpan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, askeri erkanlar ile çok sayıda kişi katıldı.

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Helalliğin alınması ve yapılan dualar sonrasında Uzman Çavuş Musa Dağ’ın cenazesi memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesine gönderildi.

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Uzman Çavuş
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