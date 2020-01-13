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  4. Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus’ta yaşatılacak

Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus’ta yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Cerablus’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılan 33 derslikli okula, görevli olduğu Cerablus kentinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller’in ismi verildi.Cerablus ilçe merkezinde bulunan okulda düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, okulun daha önce sadece bina olarak bulunduğunu söyledi.

Cerablus’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılan 33 derslikli okula, görevli olduğu Cerablus kentinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller’in ismi verildi.
Cerablus ilçe merkezinde bulunan okulda düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, okulun daha önce sadece bina olarak bulunduğunu söyledi. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli onarımı yapılan okulun 33 derslikten oluştuğunu ve şuan bin 350 öğrencinin lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gördüğünü ifade eden Gül, "Türkiye hem yurt içinde hem de Suriye’nin güvenli bölgesinde terörle mücadele ederken aynı zamanda mazlumlara kucak açıyor. Bunların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları bunun yanında diğer insani ihtiyaçları için kendi vatandaşlarımız için ne düşünüyorsak burada yaşayan insanlar içinde aynı şeyi düşünüyoruz. Eğitim belki en önemli meseledir. Çocuklarımızın daha çok okullaşması, iyi eğitim almaları ve geleceğe güvenle bakmaları için buradaki okullarımız onarılıyor ve bu şekilde eğitim ve öğretim hayatına katılıyor. Şehit ağabeyimiz, meslektaşımız gecen sene bugün vefat etmişti. Bu bölgelerde onun çok emeği var. Onun için onarılan bu okula onun ismini verdik. İnşallah burada yetişecek insanlar yüz yıl geçse de ona dua edecek” dedi.
Konuşmaların ardından Gül, beraberinde Ahmet Turgay İmamgiller’in eşi İmran, kızı İnci, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve diğer davetlilerle okulun girişinde kurdele kesti.
Ardından sınıfları dolaşan Gül ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Gül, Oğuzeli-Karkamış Yolu ve Gaziantep Havaalanı terminal binası ile apron inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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