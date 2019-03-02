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Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ankara’da hayatını kaybeden Yargıtay 14.

Ankara’da hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yıldırım için, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile kent protokolü, hakimler, savcılar ve Yıldırım’ın yakınları katıldı. Bir dönem Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevini de yürüten Mustafa Yıldırım için, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırım, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Namaz öncesi konuşan Müftü Kondi, Mustafa Yıldırım’ın 1 ay önce kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "Kendi ifadesiyle ’müftü bey o kadar yoğun işlerle uğraşıyoruz ki ölüm ansızın gelip hepimizi götürecek. Dolayısıyla bize kalacak olan iyiliktir, ölüme hazırlanmaktır’ demişti. Bugün tamda dediği gibi ölüm ansızın geldi ve Mustafa ağabeyimizi aramızdan aldı. Allah Mustafa ağabeyimize rahmet eylesin" dedi.

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