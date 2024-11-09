Hayatını kaybetmişti! Gizem'le ilgili ortaya çıkan rastlantı yürek burktu! Anne ve babasıyla...

6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana gelen kazada İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev A., kullandığı otobüs, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarpmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Levent Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verilen genç kadınla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

ANNE VE BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI!

İkiz kız kardeşi olan Gizem S.'nin her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdiği öğrenildi. otobüsü kullanan sürücü Alev A. ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.