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Hayatını kaybetti, 30 kişi bahçede toplandı! Oğlu polisin silahını alıp... Hastanede dehşet anları

19.07.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir hastanede dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 25-30 kişilik bir grup yakınlarının kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından hastane bahçesine gelerek taşkınlık çıkardı. Hayatını kaybeden kişinin oğlu ise bir polisin silahını alıp kendisine zarar vermeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle elinden silahın alındığı şahıs gözaltına alındı. Yaşanan olaylarda yaralananın olmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybetti, 30 kişi bahçede toplandı! Oğlu polisin silahını alıp... Hastanede dehşet anları

Mersin'deki hastanede yaşanan bir olay korku dolu anlara sebep oldu. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin yakınlarının çıkardığı olay sonrası bir kişi gözaltına alınırken dehşet anlarının yaşandığı olayda yaralananın olmadığı belirtildi. İşte detaylar...

25-30 KİŞİLİK BİR GRUP TAŞKINLIK ÇIKARDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin 25-30 kişilik yakını bahçede taşkınlık çıkardı. Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, taşkınlık çıkartanları yatıştırmaya çalıştı.

POLİSİN SİLAHINI ALIP...

Bu sırada, vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı. Ekipler, müdahale ettikleri O.İ'nin elinden silahı aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan O.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Taşkınlık sırasında ve devamındaki olayda, yaralanan olmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Mersin
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