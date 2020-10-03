Hayatını kaybettiği iddia edildi! Ali Kırca öldü mü? Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında?

Sosyal medyada ünlü anchorman Ali Kırca ile ilgili olarak Ali Kırca’nın hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu nedenle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ali Kırca öldü mü sorusunu sormaya başladı. Kısa sürede yayılan iddialar nedeniyle bazı gazeteciler, ünlü haber sunucusu ile iletişime geçtiğini belirtti.
Sosyal medyada yayılan iddialar kısa sürede bazı gazeteciler tarafından yalanlandı. Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya hesabından Ali Kırca ile az önce konuştuğuna ve 4 aylık torununu sevmekle meşgul olduğuna dair paylaşım yaptı. Ali Kırca’nın “Bugün de ölmedim” dediğini söyleyen Gürses, “çok şükür hayatta” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Özlem Gürses, bu sayede kendisini mesleğe başlatan ve çok sevdiği Ali Kırca’nın sesini de duymuş olduğunu yazdı. Aynı zamanda gazeteci Gürkan Hacır da sosyal medya hesabından “Usta Televizyoncu Ali Kırca’nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil.” şeklinde bir paylaşım yaptı.
Ali Kırca yaşıyor mu sorusu yanıt bulduktan sonra Ali Kırca ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaya başladı. Özellikle Ali Kırca kaç yaşında sorusunun yanıtı merak ediliyor. 26 Aralık 1948 doğumlu olan Ali Kırca yaş olarak şu anda 71 yaşında. Ünlü Türk haber sunucusu ve yazar olan Kırca, Konya, Akşehir’de dünyaya geldi. Ancak Ali Kırca nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ali Kırca soyadını da almış olduğu Sultandağı’na bağlı Kırca köyü kökenlidir. 1963 senesinde İstanbul’a gelen Kırca, Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Bir müddet İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Kırca, 17 yaşında medyaya ilgi duymaya başladığı için 1974 senesinde TRT’de muhabirlik yaparak kariyerine başladı.
TRT’de bazı görevlerde yer aldıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. Yurttan-Dünyadan, 32. Gün ve Açık Oturum programlarının yanı sıra röportajlarıyla da kariyerinde önemli bir aşama kaydetti. Ali Kırca 1994 yılında Türkiye’nin ilk anchorman’i olarak ATV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başladı. Ardından çok popüler olan Siyaset Meydanı programını sundu. Çok sayıda kanalda farklı görevler alan Kırca, Barış Manço hayranlığı ile biliniyor. Aynı zamanda Kırca, Yüreğimdeki Barış Şarkıları isimli albümde Güle Güle Oğlum adlı şarkıyı seslendirdi. Ali Kırca’nın Ozan ve Candaş isminde iki oğlu bulunuyor.