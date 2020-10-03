Hayatını kaybettiği iddia edildi! Ali Kırca öldü mü? Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında?

Sosyal medyada ünlü anchorman Ali Kırca ile ilgili olarak Ali Kırca’nın hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu nedenle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ali Kırca öldü mü sorusunu sormaya başladı. Kısa sürede yayılan iddialar nedeniyle bazı gazeteciler, ünlü haber sunucusu ile iletişime geçtiğini belirtti.

ŞOKE EDEN İDDİA

Sosyal medyada yayılan iddialar kısa sürede bazı gazeteciler tarafından yalanlandı. Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya hesabından Ali Kırca ile az önce konuştuğuna ve 4 aylık torununu sevmekle meşgul olduğuna dair paylaşım yaptı. Ali Kırca’nın “Bugün de ölmedim” dediğini söyleyen Gürses, “çok şükür hayatta” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Özlem Gürses, bu sayede kendisini mesleğe başlatan ve çok sevdiği Ali Kırca’nın sesini de duymuş olduğunu yazdı. Aynı zamanda gazeteci Gürkan Hacır da sosyal medya hesabından “Usta Televizyoncu Ali Kırca’nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

ALİ KIRCA KİMDİR?

Ali Kırca yaşıyor mu sorusu yanıt bulduktan sonra Ali Kırca ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaya başladı. Özellikle Ali Kırca kaç yaşında sorusunun yanıtı merak ediliyor. 26 Aralık 1948 doğumlu olan Ali Kırca yaş olarak şu anda 71 yaşında. Ünlü Türk haber sunucusu ve yazar olan Kırca, Konya, Akşehir’de dünyaya geldi. Ancak Ali Kırca nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ali Kırca soyadını da almış olduğu Sultandağı’na bağlı Kırca köyü kökenlidir. 1963 senesinde İstanbul’a gelen Kırca, Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Bir müddet İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Kırca, 17 yaşında medyaya ilgi duymaya başladığı için 1974 senesinde TRT’de muhabirlik yaparak kariyerine başladı.