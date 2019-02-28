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Hayatını resme adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

BURSA'da ressamlık yapan 71 yaşındaki Yaşar Kutlu 50 yıllık ressamlık hayatında 40 il gezdi.

Semih ŞAHİN BURSA,(DHA) BURSA'da ressamlık yapan 71 yaşındaki Yaşar Kutlu 50 yıllık ressamlık hayatında 40 il gezdi. Geçimini sağlamak için küçük yaşlarda tabelaların üzerine yazı, çeşitli figürler çizen Kutlu zamanla resimle ilgilenmeye başladı. Yaşar Kutlu 20'li yaşlarda küçük çaplı karakalem çalışmaları yapmaya başladı. Hayatının geri kalan kısmını resime adayan Kutlu resimlerinde sürrealizm ve izlenimcilik tarzlarını yansıtıyor. Yaptığı tablolarla çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Kutlu günümüzde takdir toplamaya başladı. Resim sanatına küçük yaşlarda ilgi duyan Yaşar Kutlu 7 yaşında tabelacı çırağı olarak işe başladı. Tabela yapmayı öğrenirken resim yeteneğini de geliştirme fırsatı bulan Kutlu 40 şehir dolaşarak hem yeteneğini hem de ufkunu genişletti. Bursa Balibey Han'da bulunan atölyesinde sanatını sürdüren 71 yaşındaki Yaşar Kutlu'nun tablolarında sürrealizm ve izlenimcilik akımlarının izleri görülüyor. Sanatçıda bilgi, sabır ve çalışkanlık gibi meziyetleri kendisinde barındırması gerektiğini vurgulayan Kutlu, Sanatçı ruhu taşıyan insanlar evliya ruhu taşıyorlar. ifadesini kullandı. Yaşar Kutlu 50 yıllık sanat hayatında 40 şehir gezdiğini ve mücadele gücünü hiçbir zaman yitirmediğini belirtti. Kendisini ressam olarak nitelendirmeğini söyleyen Kutlu, 40 il gezdim, bazılarının ilçelerini de gezdim. Ben ressamım diyemem çünkü ressam olmak kolay değil. Ressamlık dibi görünmeyen bir kuyu gibi derin bir sanattır. Bilgi, sabır, çalışkanlık ve yeni şeyler düşünme gibi meziyetlerin olacak. Resimlerime ben imza atarken Ressam Yaşar Kutlu yazmam. Diyeceksiniz ki 50 yıldır ressam olamamışsın, ne zaman olacaksın Öyle sanatlar vardır ki insan ölünceye kadar yapsa daha yapacak çok şeyi olduğunu öğrenir. diye konuştu. Tabelacılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Kutlu resim sanatıyla ilgilenen gençlere de tavsiyelerde bulundu. Sanata ilgi duyan gençlerin öncelikle 3 maddeyi hayatlarında aramaları gerektiğini ifade eden Kutlu, Artvin'de bir dükkan tuttum ve 17 sene orada tabelacılık ve resim yaptım. Ama tabelacılık yapmasaydım ne emekli olabilirdim ne de karnımı doyurabilirdim. Çünkü resim yaparak Artvin'de geçinmek zor. Rahmi Pehlivan geldi 15 gün kaldı, bana dedi ki sanatçıların karnını doyurabilmesi için 3 şeye ihtiyaç var, ben de buradan gençlere seslenmek istiyorum, çevren olacak, kimseye muhtaç olmayacak kadar gelirin olacak, güzel sanata yeteneğin olacak. Bu 3 şey yoksa ressam olsan ne olur, müzisyen olsan ne olur. Çalışmak, mücadele etmek lazım ben de çocukluğumda büyük sıkıntılar çektim. açıklamasında bulundu. Geçimini sağlamak için küçük yaşlarda tabelaların üzerine yazı, çeşitli figürler çizen Yaşar Kutlu zamanla resimle ilgilenmeye başladı. 20'li yaşlarda küçük çaplı karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Kutlu, kendini geliştirerek hayatının geri kalanını ressamlığa adadı. Resimlerinde sürrealizm ve izlenimcilik tarzlarını yansıtan Kutlu'nun yapmış olduğu tablolar, günümüzde takdir toplamaya başladı. Ressamlığın sabır işi olduğunu belirten Kutlu, Ben ressamım diyemem çünkü ressam olmak kolay değil. Ressamlık dibi görünmeyen bir kuyu gibi derin bir sanattır. Bilgi, sabır, çalışkanlık ve yeni şeyler düşünme gibi meziyetlerin olacak. Resimlerime ben imza atarken Ressam Yaşar Kutlu yazmam. Diyeceksiniz ki 50 yıldır ressam olamamışsın, ne zaman olacaksın Öyle sanatlar vardır ki insan ölünceye kadar yapsa daha yapacak çok şeyi olduğunu öğrenir. dedi.

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