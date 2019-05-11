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Hayatını, yatağa bağımlı yaşayan 3 çocuğuna adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan ev kadını Şahine Kınacı (52) hayatını,  doğuştan bedensel engelli çocukları İbrahim (26), Mustafa (20) ve Rukiye'ye (28) adadı.

ANKARA'da yaşayan ev kadını Şahine Kınacı (52) hayatını, doğuştan bedensel engelli çocukları İbrahim (26), Mustafa (20) ve Rukiye'ye (28) adadı. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, aynı odada üçü de yatağa bağımlı yaşayan çocuklarını her gün elleriyle besleyip, temizlik ve bakımlarını yapan Şahine Kınacı'yı, yılın annesi seçti. Kınacı, "İnsanın evladı başına yük olur mu, olmaz. Onlar benim canım ciğerim" dedi.

Pursaklar ilçesinde oturan Şahine Kınacı'nın 3 çocuğu da engelli olarak dünyaya geldi. 18 yaşına kadar az da olsa konuşup, yemeklerini kendileri yiyebilen 3 kardeş, bu yaştan daha da ağırlaşarak tamamen yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. Şahine Kınacı, 4 yıl öncesine kadar eşinin de desteği ile çocuklarını büyüttü. Daha sonra eşinden ayrılan Kınacı, 4 yıldır tüm zorluklara rağmen tek başına çocuklarına bakıyor. Hayatını çocuklarına adayan Kınacı, aynı odada yatağa bağımlı yaşayan İbrahim, Mustafa ve Rukiye'yi her gün elleriyle besleyip, temizlik ve bakımlarını yapıyor.

İYİLİK PLATFORMU, YILIN ANNESİ SEÇTİ

Devletten 2 çocuğu için aylık 2 bin 600 TL bakım maaşı alan Şahine Kınacı'ya, zaman zaman hayırseverler de destek oluyor. İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin desteği ile çeşitli yardımlarda bulunan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Kınacı'yı yılın annesi seçti. Platform yöneticileri Mustafa Şahin ve Serap Çetin, Anneler Günü nedeniyle evinde ziyaret ettikleri Şahine Kınacı'ya plaket ve çiçek hediye etti. Şahin ve Çetin, elini öptükleri Kınacı'nın Anneler Günü'nü kutlayıp, ona moral verdi.

'ONLAR BENİM CANIM CİĞERİM'

Şahine Kınacı, devletin yanında hayırseverlerin de desteği ile çocuklarına baktığını söyleyerek şöyle konuştu:

"3 evladıma güle güle bakıyorum. Allah'a şükür devletimiz elimden tuttu. Bezinden mamasına her türlü yardımı yapıyorlar. Çocuklarımın ikisi için bakım parası alıyorum, mutluyum. Çocuklarımla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Allah'ım bugünlerimizi aratmasın. Çocuklarımı benim ardıma koymasın. Alıştığımdan hiçbir zorlukları olmuyor bana. Onlara çok bağlıyım. Hep başlarında duruyorum ki bir tanesi hastalanır diye aklım çıkıyor. Mamalarını sevine sevine yediriyorum. İnsanın evladı başına yük olur mu, olmaz. Onlar benim canım ciğerim evladım."

Şahine Kınacı, Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu üyelerine de teşekkür ederek, "Zaman zaman beni ziyaret ederler, destek olurlar. Sağ olsunlar Anneler Günü için de yılın annesi seçtiler. Çok teşekkür ediyorum. Bir de plaket verdiler. Güzel şeyler bunlar" diye konuştu.

'ELİ ÖPÜLECEK BİR ANNEMİZ'

​Platform yöneticisi Mustafa Şahin "Annemizi biz yılın annesi olarak seçtik. Bu annemiz eli öpülecek bir annemizdir. Annemiz sabırla 3 evladına yıllardır bakıyor, Allah ondan razı olsun" dedi. Serap Çetin ise gönüllü insanlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi yardımlarda bulunduklarını belirterek, "Anneler Günü nedeniyle buraya ziyarete geldik. Bu güzel annemizin 3 yavrusuna bakma öyküsüne şahit olduk. Çok dikkatimizi çekti, Rabbim yardımcısı olsun. Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum" dedi.

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