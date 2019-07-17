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Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Sinop'ta, emekli Bahattin Öztürk (54) kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyerek para isteyen dolandırıcıların tuzağından arkadaşı sayesinde kurtuldu.

Emekli Bahattin Öztürk'ü cep telefonundan arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" diyerek, para istedi. Öztürk de bankaya giderek, hesabındaki 46 bin TL'yi çekti. Öztürk, parayı bir poşete koyup, dolandırıcıların söylediği banka şubesine yatırmak için yola çıktı. Bu sırada cadde üzerinde bulunan bir arkadaşının iş yerine uğrayan Öztürk, olayı anlattı. Arkadaşının uyarısı üzerine dolandırılmak istendiğini anlayan Öztürk, polise başvurdu. İş yerine gelen polislerle emniyete giden Öztürk, şikayetçi oldu.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
sinop dolandırıcı fetö soruşturması bahattin öztürk

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
5 kira borç istesen vermeyecek tipleri nasıl oluyor da 50bin vermeye ikna ediyorlar anlamış değilim.
ülkenin seviyesi belli, 20 yaşinda tosun nerdeyse ülkenin yarisini dolandirmisti, varin siz düsünün nasil biyerde yaşadiginizi
Niye bize bize böyle telefon gelmez , o biçim hazırlığım var.
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