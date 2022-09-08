Hayatının hatasını yaptı! Dudak dolgusu yüzünden başına gelenler dehşete düşürdü

Dudak dolgusu dudağı büyütmek, şeklini değiştirmek için yapılan ameliyatsız estetik uygulamalarındandır. Dudağa hyalüronik asit içerikli dolgular kullanılarak yapılan bu uygulamalar günümüzde sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir. Dudak dolgusunun güvenilir bir yerde ve doğru cerrah tarafından yapılması gerekir. Karli Gardner isimli genç kadın dudaklarına dolgu işlemi yaptırdıktan sonra başına gelenleri TikTok hesabından paylaştı. Suratına dolgu enjekte edildikten birkaç gün sonra acı içinde kalan Gardner, şişmiş yüzünü paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını şoka uğrattı.

Karli Gardner, dolgu işleminden önce alerji için yama testi yaptırdığını bu testte alerjiye dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. İşlemden sonra acı nedeniyle gözyaşları içinde kalan Karli yüzünün şişliğinden dolayı gözünü zar zor açabildiğini belirtti.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları yaşadıkları şoku Karli ile paylaşarak dudak dolgularını eritmesi gerektiğini söylediler. Dudak dolgusunun patlamamasına şaşıran kullanıcılardan bazıları gördükleri görsellerden sonra acı hissetiklerini paylaştılar.

