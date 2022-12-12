HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayatının şokunu yaşadı! Bomba gibi patlayan lastik ayaklarını yerden kesti

Hayatının şokunu yaşadı! Bomba gibi patlayan lastik ayaklarını yerden kesti

12.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir lastik değişimi yapan usta çürük lastiğin patlaması sonucu ayakları yerden kesilerek uçtu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır 3. Sanayi Sitesinde bir lastik mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre çürük gelen lastik değişim sırasında bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle lastik ustası uçarak yere çakıldı.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Patlamayı iliklerine kadar yaşayan lastik ustası Metin Aslan, çürük olduğu için patladığını ne yapacağını şaşırdığını söyleyerek patlamadan sonra 2 metre geriye bir metrede yüksekliğe fırladığını kaydetti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişmeEvinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme
EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!
Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır lastik

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.