HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hayatınız zindana dönmesin! 7 adımda tüm çakralarınızı açıp muhteşem hissedebilirsiniz...

Hayatınız zindana dönmesin! 7 adımda tüm çakralarınızı açıp muhteşem hissedebilirsiniz...

02.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kendinizi hiç olmadığı kadar halsiz ya da içe kapanık hissediyorsanız bunun sebebi vücudunuzdaki enerji akışındaki bozukluk, yani çakralarınızın tıkalı olması olabilir. Vücudumuzun 7 farklı bölgesinde bulunan çakralar, enerjilerin bağlantı noktasını oluşturur. Çakraların tıkalı olması enerji geçişini engeller. Peki tıkalı olan çakralar nasıl açılır?

Hayatınız zindana dönmesin! 7 adımda tüm çakralarınızı açıp muhteşem hissedebilirsiniz...

7 renkle sembolize edilen çakralar, kapakçık görevi görerek vücut-zihin-ruh arasındaki enerjinin akışını düzenler. Tıkalı çakranın temsil ettiği bölgede bedensel, ruhsal veya zihinsel bir rahatsızlık ortaya çıkar. Sağlıklı olmak için çakraların açık olması gerekir.

1. KÖK ÇAKRA

Kırmızı renkteki "kök çakra", kuyruk sokumunda bulunur. Tıkalı olduğunda korku ve güvensizlik hissi verir. Maddi sıkıntılar ve sindirim sistemi rahatsızlıkları da kök çakranın tıkalı olduğuna işaret edebilir. Tarçın, zencefil yağları ile masaj yapmak, doğa yürüyüşleri ve meditasyon kök çakranın çalışmasını etkiler.

2. SAKRAL ÇAKRA

Turuncu renkteki "sakral çakra", göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Yaratıcılık, cinsellik ve haz duygusunu taşır. Tıkalı olduğunda vücuda suçluluk duygusu aşılar. Mandalina, portakal gibi yağlarla masaj yapmak ve derin nefes almak sakral çakrayı açar.

3. SOLAR PLEXUS

Göbek deliğinin üç parmak üzerindeki sarı renkli "solar pleksus", gücü temsil eder. Tıkalı olduğunda öz güven eksikliği yaşanır. Limon yağı ile masaj ve üst karın bölgesini çalıştıracak hareketler yapmak bu çakrayı etkinleştirir.

4. KALP ÇAKRASI

Yeşil renkteki "kalp çakrası" göğüs kafesinin ortasındadır ve huzuru temsil eder. Kalp çakrasının tıkalı olması öfke ve keder doğurur. Biberiye ve nane yağları ile yapılan masajlar, yüzmek kalp çakrasının çalışmasını destekler.

5. BOĞAZ ÇAKRASI

"Boğaz çakrası" sağlıklı iletişimi ifade eder. Düzenli çalışmadığında boğazda bazı rahatsızlıklara sebep olurken kişiye yalan söyleme eğilimi de katar. Lavanta ve papatya özlü yağlarla yapılan masaj ve boyun ve ses egzersizleri boğaz çakrasını aktifleştirir.

6. ALIN ÇAKRASI

Mavi renkteki "alın çakrası" algılama gücünü temsil eder. Vanilya, Hindistan cevizi yağlarıyla yapılan masajlar, hayal kurmak, zeka oyunları oynamak alın çakrasının çalışmasını destekler.

7. TAÇ ÇAKRA

Kafanın tepe noktasında bulunan "taç çakrası" öz benliği, ilahi gücü temsil eder. Bloke olması durumunda maddi dünyaya bağlılık artar. Gül yağı koklamak, masaj ve meditasyon yapmak taç çakranın açılmasını destekler.

Çakralara uygun değerli taşlar edinmek, tıkalı olan çakranın renginde giyinmek, o renkteki besinleri tüketmek, yaşam alanını o renge göre düzenlemek de çakraların açılmasında etkili.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha yangın çıktı

Bir ilde daha yangın çıktı

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.