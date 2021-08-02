Hayatınız zindana dönmesin! 7 adımda tüm çakralarınızı açıp muhteşem hissedebilirsiniz...

7 renkle sembolize edilen çakralar, kapakçık görevi görerek vücut-zihin-ruh arasındaki enerjinin akışını düzenler. Tıkalı çakranın temsil ettiği bölgede bedensel, ruhsal veya zihinsel bir rahatsızlık ortaya çıkar. Sağlıklı olmak için çakraların açık olması gerekir.

1. KÖK ÇAKRA

Kırmızı renkteki "kök çakra", kuyruk sokumunda bulunur. Tıkalı olduğunda korku ve güvensizlik hissi verir. Maddi sıkıntılar ve sindirim sistemi rahatsızlıkları da kök çakranın tıkalı olduğuna işaret edebilir. Tarçın, zencefil yağları ile masaj yapmak, doğa yürüyüşleri ve meditasyon kök çakranın çalışmasını etkiler.

2. SAKRAL ÇAKRA

Turuncu renkteki "sakral çakra", göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Yaratıcılık, cinsellik ve haz duygusunu taşır. Tıkalı olduğunda vücuda suçluluk duygusu aşılar. Mandalina, portakal gibi yağlarla masaj yapmak ve derin nefes almak sakral çakrayı açar.

3. SOLAR PLEXUS

Göbek deliğinin üç parmak üzerindeki sarı renkli "solar pleksus", gücü temsil eder. Tıkalı olduğunda öz güven eksikliği yaşanır. Limon yağı ile masaj ve üst karın bölgesini çalıştıracak hareketler yapmak bu çakrayı etkinleştirir.

4. KALP ÇAKRASI

Yeşil renkteki "kalp çakrası" göğüs kafesinin ortasındadır ve huzuru temsil eder. Kalp çakrasının tıkalı olması öfke ve keder doğurur. Biberiye ve nane yağları ile yapılan masajlar, yüzmek kalp çakrasının çalışmasını destekler.

5. BOĞAZ ÇAKRASI

"Boğaz çakrası" sağlıklı iletişimi ifade eder. Düzenli çalışmadığında boğazda bazı rahatsızlıklara sebep olurken kişiye yalan söyleme eğilimi de katar. Lavanta ve papatya özlü yağlarla yapılan masaj ve boyun ve ses egzersizleri boğaz çakrasını aktifleştirir.

6. ALIN ÇAKRASI

Mavi renkteki "alın çakrası" algılama gücünü temsil eder. Vanilya, Hindistan cevizi yağlarıyla yapılan masajlar, hayal kurmak, zeka oyunları oynamak alın çakrasının çalışmasını destekler.

7. TAÇ ÇAKRA

Kafanın tepe noktasında bulunan "taç çakrası" öz benliği, ilahi gücü temsil eder. Bloke olması durumunda maddi dünyaya bağlılık artar. Gül yağı koklamak, masaj ve meditasyon yapmak taç çakranın açılmasını destekler.

Çakralara uygun değerli taşlar edinmek, tıkalı olan çakranın renginde giyinmek, o renkteki besinleri tüketmek, yaşam alanını o renge göre düzenlemek de çakraların açılmasında etkili.



