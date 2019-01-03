Hayatınıza verim katın

Firmanın dikkat çekici modellerinden Huawei Mate 20 Lite, hem tasarımı hem özellikleriyle rahatlıkla tercih edilebilecek Android modellerinden bir tanesi. Bu yazımızda ise, Mate 20 Lite’ın pil performansı ve hızlı şarj özelliğinden söz edeceğiz.

“Daha büyük ekran, daha iyi pil performansı”



Bu söylemin arkasında direkt olarak Huawei’nin kendisi var. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ufak ekranlı telefonlar sıklıkla tercih edilirken, günümüzde büyük ekranlı cihazların önemi daha da fazlalaştı. Tabii büyük ekran tercihi yaparken pil kapasitesi ve pilin performansını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zira tüm bu detayları iyi şekilde sunabilen cihazlar çok az.

Mate 20 Lite’ın 2340 x 1080 çözünürlüklü 6.3 inch değerde ekranı var. Bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için gerçekten çok iyi. Ön tarafta fiziksel tuşun olmadığını ve çerçevelerin de inceltildiğini göz önüne alırsak, bu kadar büyük ekrana sahip olup da rahatlıkla kullanılabilen nadir ürünlerden biri Mate 20 Lite.

Tabii güçlü ekran, güçlü de bir pile ihtiyaç duyar, ki bu telefonda 3750mAh değerde pil mevcut. Hızlı şarj desteği bulunan bu pil, aynı zamanda Huawei’nin gelişmiş pil tasarruf modları sayesinde verimli kullanım imkânı sunuyor.