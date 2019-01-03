Hayatınıza verim katın

Firmanın dikkat çekici modellerinden Huawei Mate 20 Lite, hem tasarımı hem özellikleriyle rahatlıkla tercih edilebilecek Android modellerinden bir tanesi. Bu yazımızda ise, Mate 20 Lite’ın pil performansı ve hızlı şarj özelliğinden söz edeceğiz.
“Daha büyük ekran, daha iyi pil performansı”
Bu söylemin arkasında direkt olarak Huawei’nin kendisi var. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ufak ekranlı telefonlar sıklıkla tercih edilirken, günümüzde büyük ekranlı cihazların önemi daha da fazlalaştı. Tabii büyük ekran tercihi yaparken pil kapasitesi ve pilin performansını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zira tüm bu detayları iyi şekilde sunabilen cihazlar çok az.
Mate 20 Lite’ın 2340 x 1080 çözünürlüklü 6.3 inch değerde ekranı var. Bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için gerçekten çok iyi. Ön tarafta fiziksel tuşun olmadığını ve çerçevelerin de inceltildiğini göz önüne alırsak, bu kadar büyük ekrana sahip olup da rahatlıkla kullanılabilen nadir ürünlerden biri Mate 20 Lite.
Tabii güçlü ekran, güçlü de bir pile ihtiyaç duyar, ki bu telefonda 3750mAh değerde pil mevcut. Hızlı şarj desteği bulunan bu pil, aynı zamanda Huawei’nin gelişmiş pil tasarruf modları sayesinde verimli kullanım imkânı sunuyor.
Mate 20 Lite, çoğu amiral gemisi modelin kutusunda yer almayan hızlı şarj destekli adaptörü size sunuyor
Kirin 710 çipsetiyle gelen telefon, tahmin edeceğiniz üzere pek çok oyun ve uygulamayı performanslı bir şekilde çalıştırabiliyor. Öte yandan, dual kamera sistemi ve bu sistemin daha verimli çalışmasını sağlayan bir yapay zekâ sistemi de var. Hal böyle olunca, pil kapasitesinin yanında “o pilin ne kadar verimli çalıştığı” da önem kazanıyor.
Mate 20 Lite’ı satın aldığınızda, kutusundan hızlı şarj destekli adaptör (Ki günümüzde bazı amiral gemisi modellerde bu adaptör kutudan çıkmıyor) ve Type-C kablosu çıkıyor. 9 V / 2 A değeri bulunan bu adaptör, cihazınızı 1 buçuk saat civarı bir sürede tamamen şarj edebiliyor. Quick Charge teknolojili pil, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Güç tasarruf modlarını kullanarak tek şarj ile 2 günü görmeniz de mümkün.
Örnekleme yapmamız gerekirse cihaz, 3G modundayken yaklaşık 26 saatlik konuşabilme imkânı sunuyor. Wi-Fi bağlantısıyla 13 saat civarında internet kullanımı da mümkün. Yani aramalar yaparak ve interneti kullanarak tek şarj ile ikinci güne ulaşmanız mümkün. Bu arada, video tarafında da yaklaşık 13 saatlik bir performans var.
Tahmin edeceğiniz üzere, iyi grafikli oyunlarla vakit geçirdiğinizde pil süresi dikkat çekici düzeyde azalıyor, ama tek şarj ile Wi-Fi internet erişimi (Evinizde ya da çalıştığınız ofiste muhtemelen Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsunuzdur) ve birkaç arama yaptığınız senaryoyu ele alırsak, günde en az 1 saatlik oyun deneyimi de yaşayabilirsiniz.
Vakit önemlidir, onu kaybetmeyin
Günümüzde akıllı telefonlarda “hızlı şarj” özelliği artık olmazsa olmaz. Bir düşünün. Diyelim ki acil bir işiniz çıktı ve telefonunuzun şarjı az. Eğer hızlı şarj özellikli Mate 20 Lite’ınız var ise, birkaç dakikalık şarj ile saatlerce telefon görüşmesi yapabileceğiniz ve mesajlaşabileceğiniz güce sahip olabiliyorsunuz. Bu da size ciddi bir vakit kazandırıyor.
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