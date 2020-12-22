Hayatınızı kabusa çevirmesin: Kronik hastalıklar hangileridir?

Kronik hastalıklar, kişiyi yaşamı boyunca etkileyen, belli dönemlerde veya sürekli olarak tedavi edilmesi zorunlu bir sağlık sorunudur. Bu hastalıklar için uygulanan tedavi yöntemleri ile hastaların yaşadıkları zorluklar kısmen veya tamamen azaltılabilmektedir. Böylece kişiye günlük hayata uyum sağlama konusunda yardımcı olunur. Kronik Hastalık Nedir? Kronik hastalıklar, kişi sağlığını olumsuz etkileyen, rutin hayatta aksaklıklara neden olan; ancak tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Bu konuda en sık sorulan “Kronik hastalık belirtileri nelerdir?” sorusuna ise tam bir cevap verilmesi mümkün değildir. Çünkü; birçok nedene bağlı olarak gelişebilen bu hastalıklar için belirli bir sınırlandırma yapılamaz. Bu rahatsızlıklar kimilerinde akciğer, böbrek ya da tansiyon şeklinde görülürken kimilerinde ise ruhsal sağlık sendromu olarak kendini gösterebilmektedir. Bu hastalıklarla mücadele eden birçok insan, hayat boyu tedavilerini benimseyerek ve ihmal etmeyerek yaşayabilmektedirler. Burada önemli olan husus sağlık için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusudur.

Kronik hastalıkların belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Uzmanların bu konudaki görüşleri kronik hastalıkların tedavisinin imkânsız olmadığı, rutin kontrol sayesinde ve ilaç destekli olarak kontrol altına alınabileceği yönündedir. Kronik rahatsızlıklar, ilk evrelerde pek fark edilmezler. Fark edilemediğinden ya da ihmal edinildiğinden ise rahatsızlığın erken tedavisi yapılamaz ve uzun bir zaman dilimine yayılır. Kendini belli etmeden ilerleyen bu hastalıklar ancak dayanılması güç bir hal alınca sağlık sorununa dönüşür. Böyle bir durumda siz hasta olduğunuzu doğal olarak anlayamazsınız. Eğer erken farkına varılır ise hastalığın hızlanma ve yayılışı durdurulabilir veya yavaşlatılabilir. Tanı konusunda gecikme yaşanması durumunda da kişiler çok büyük endişelere kapılmamalıdırlar. Çünkü artık tıp dünyası insan sağlığı konusunda ileri seviyede tıbbi teçhizata ve gerekli donanıma sahiptir. Şayet ki; kendinizde fark ettiğiniz değişimler, ya da vücudunuzun herhangi bir bölgesinde kendini belli eden şişlikler, farklı bölgelerdeki şiddetli ağrılar, yaşanılan sağlık sorunları varsa ve şikâyetleriniz giderek artıyorsa hiç vakit kaybetmeden size en yakın acil servise başvurmanızda yarar vardır. Böylece klinik ortamda yapılan tetkikler sonucunda sizin ne tür bir sağlık sorunu yaşadığınızı, hangi evrede olduğunuzu, gereken tedavi yolları ile yapılması ve yapılmaması gerekenleri doktorunuz vasıtasıyla öğrenebilmemiz mümkündür. Doktorunuzun size verecek olduğu tavsiyeleri dikkate almalı ve yazdığı ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Doktorunuzla sürekli irtibat halinde olmalı ve de olağan rutin kontrolleri ise kesinlikle kaçırmamalısınız.