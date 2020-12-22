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Hayatınızı kabusa çevirmesin: Kronik hastalıklar hangileridir?

22.12.2020 17:56 | Son Güncelleme:
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Hayatınızı kabusa çevirmesin: Kronik hastalıklar hangileridir?

Kronik hastalıklar, sık sık kendini tekrarlayan ve tanısı konulmuş rahatsızlıklardır. Sizin için derlemiş olduğumuz bu yazıda, “Kronik hastalık ne demek? Kronik hastalıklar hangileridir? gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz.

Kronik hastalıklar, kişiyi yaşamı boyunca etkileyen, belli dönemlerde veya sürekli olarak tedavi edilmesi zorunlu bir sağlık sorunudur. Bu hastalıklar için uygulanan tedavi yöntemleri ile hastaların yaşadıkları zorluklar kısmen veya tamamen azaltılabilmektedir. Böylece kişiye günlük hayata uyum sağlama konusunda yardımcı olunur.

Kronik Hastalık Nedir?

Kronik hastalıklar, kişi sağlığını olumsuz etkileyen, rutin hayatta aksaklıklara neden olan; ancak tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Bu konuda en sık sorulan “Kronik hastalık belirtileri nelerdir?” sorusuna ise tam bir cevap verilmesi mümkün değildir. Çünkü; birçok nedene bağlı olarak gelişebilen bu hastalıklar için belirli bir sınırlandırma yapılamaz. Bu rahatsızlıklar kimilerinde akciğer, böbrek ya da tansiyon şeklinde görülürken kimilerinde ise ruhsal sağlık sendromu olarak kendini gösterebilmektedir. Bu hastalıklarla mücadele eden birçok insan, hayat boyu tedavilerini benimseyerek ve ihmal etmeyerek yaşayabilmektedirler. Burada önemli olan husus sağlık için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusudur.

Kronik hastalıkların belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Uzmanların bu konudaki görüşleri kronik hastalıkların tedavisinin imkânsız olmadığı, rutin kontrol sayesinde ve ilaç destekli olarak kontrol altına alınabileceği yönündedir. Kronik rahatsızlıklar, ilk evrelerde pek fark edilmezler. Fark edilemediğinden ya da ihmal edinildiğinden ise rahatsızlığın erken tedavisi yapılamaz ve uzun bir zaman dilimine yayılır. Kendini belli etmeden ilerleyen bu hastalıklar ancak dayanılması güç bir hal alınca sağlık sorununa dönüşür. Böyle bir durumda siz hasta olduğunuzu doğal olarak anlayamazsınız. Eğer erken farkına varılır ise hastalığın hızlanma ve yayılışı durdurulabilir veya yavaşlatılabilir. Tanı konusunda gecikme yaşanması durumunda da kişiler çok büyük endişelere kapılmamalıdırlar. Çünkü artık tıp dünyası insan sağlığı konusunda ileri seviyede tıbbi teçhizata ve gerekli donanıma sahiptir.

Şayet ki; kendinizde fark ettiğiniz değişimler, ya da vücudunuzun herhangi bir bölgesinde kendini belli eden şişlikler, farklı bölgelerdeki şiddetli ağrılar, yaşanılan sağlık sorunları varsa ve şikâyetleriniz giderek artıyorsa hiç vakit kaybetmeden size en yakın acil servise başvurmanızda yarar vardır. Böylece klinik ortamda yapılan tetkikler sonucunda sizin ne tür bir sağlık sorunu yaşadığınızı, hangi evrede olduğunuzu, gereken tedavi yolları ile yapılması ve yapılmaması gerekenleri doktorunuz vasıtasıyla öğrenebilmemiz mümkündür. Doktorunuzun size verecek olduğu tavsiyeleri dikkate almalı ve yazdığı ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Doktorunuzla sürekli irtibat halinde olmalı ve de olağan rutin kontrolleri ise kesinlikle kaçırmamalısınız.

Kronik hastalık çeşitleri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından kronik olarak tanımlanmış pek çok rahatsızlık bulunmaktadır. İşte en sık rastlanan kronik hastalık çeşitleri şunlardır:

  • Astım: Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes alma yollarını daraltan bir hastalıktır.
  • Koah: Açılımı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıdır. Ciddi bir solunum sorunudur. Solunumla akciğerden alınan havanın dışarıya verilmemesi durumunda oluşan bir akciğer rahatsızlığıdır.
  • Hipertansiyon: Kan basıncının normalden yüksek olduğu durumlarda oluşan ve kişiden kişiye farklılıklar gösteren bir hastalık türüdür.
  • Kronik böbrek hastalığı: Böbreğin uzun süreçlerde işlevini yerine getirememesi ve bunun sonucunda kronik böbrek yetmezliği riskini oluşturan ciddi bir hastalıktır.
  • Şeker hastalığı: Şeker hastalığının, Tip 1 ve Tip 2 olarak çeşitleri vardır. Pankreasın olması gerektiği kadar insülin üretmemesi veya ürettiği halde ihtiyacı kadarını kullanmaması halinde ortaya çıkan ve yaygın olarak da görülebilen bir hastalıktır.
  • Akdeniz ateşi: Akdeniz ateşi, aileden gelen kalıtsal bir hastalıktır. Eklem yerlerinde oluşan şişlikler ve iltihaplar, karında ve göğüste oluşan ağrılar veya sık sık kendini tekrarlayan yüksek ateş bu hastalığın özelliklerindendir.
  • Behçet hastalığı: Vücudun belli yerlerinde gelişen, bağışıklık sistemindeki bir sorun nedeniyle kan damarlarında iltihaba neden olan ve nadir görülen bir hastalıktır. Bu hastalığa behçet sendromu da denir.
  • Romatizma: Her yaşta kendini gösteren, iskelet, kas ve eklemlerde oluşan, hareket ve şekil bozukluğu meydana getiren kronik bir rahatsızlıktır. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak da meydana gelir.

Kronik hastalık raporu nasıl alınır?

Kronik sağlık probleminiz varsa ve hastalığınız yüzünden iş yerinde verimli çalışamıyorsanız kronik hastalık raporu alabilirsiniz. Kronik hastalık raporu uzman doktorlar ve sağlık kuruluşlarından alınabilmektedir. Aile hekimleri kronik hastalıklar raporu vermeye yetkili değildir. Kronik hastalık raporu nasıl alınır diye merak edenler ise e-Nabız sistemine giriş yaparak “Kronik Hastalıklarım” bölümünde ihtiyaç duydukları rapora ulaşabilmektedir.

Kronik hastalığı olan çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Ebeveynlerin tutumu nasıl olmalıdır?

Kronik rahatsızlığı olan çocuklar, doktoru ve ailesi tarafından bilinçlendirilmelidir. Eğer çocuğunuzun kronik bir rahatsızlığı var ise böyle bir durumda güçlü olmalı ve bunu çocuğunuza hisettirmemelisiniz. Yapabiliyorsanız eğer pedagog tarafından destek almak hem sizin açınızdan hem de çocuğunuz açısından büyük yarar sağlayacaktır. Çünkü psikolojiyi yüksek tutmak çocuğunuz için şimdi ve gelecekte yaşayabileceği güçlükleri hafif atlatmasında yardımcı olacaktır. Böylece bilinçli bir şekilde günlük yaşamında yapması ve yapmaması gereken konuları çok iyi bilecek ve kendine güvenen yaşadığı zorlukları atlatabilen güçlü bir birey olacaktır. Kronik rahatsızlığa sahip çocukların yaşamanında ebeveynlerinin tutumlarının büyük rol oynadığı hiçbir zaman unutulmamalıdır.

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