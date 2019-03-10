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Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Torbalı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini her yıl olduğu gibi bu yıl da bir haftaya yaydı.

Torbalı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini her yıl olduğu gibi bu yıl da bir haftaya yaydı. Etkinliklerin ikinci gününde Torbalı’nın merkeze uzak mahallelerinde yaşayan kadınlar hayatlarında ilk kez sinema ile buluştu.
Torbalı’da yaşayan her kesimden kadının katılabileceği 8 Mart etkinlikleri oldukça renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez’in de katıldığı etkinliklerde kadınlar çok farklı bir kadınlar günü yaşadı. İlk olarak ilçede faaliyet gösteren bir fidan üretim tesisi ziyaret edildi. Yüzde 80’i kadın çalışanlardan oluşan fabrika ziyaretinde kadın çalışanlar kendileri için hazırlanan pastayı kesti. İlçede yaşayan bayanlar Koruluk Spor Salonunda düzenlenen zumba partisine katıldı. Kadınlar zumba partisinde gönüllerince eğlendi.

İlk sinema heyecanı
Etkinliklerin ikinci gününde Torbalı’nın merkeze uzak mahallelerinde yaşayan kadınlar hayatlarında ilk kez sinema ile buluştu. Kadınlar Belediye Kültür Merkezi Sinema Salonunda Murat Boz ile Seda Bakan’ın başrolünü paylaştığı filmi izledi. Sinema gösteriminin akabinde amatör ressam Adalet Özkaya’nın ‘Yaşadığım Yer’ isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Köylerde ikamet eden kadınlar son olarak Türkiye’nin en büyük otomobil müzeleri arasında yer alan Çapak Mahallesi’ndeki KEY Museum’u gezdi. Hayatlarında ilk kez klasik araba müzesi gezen kadınlar gözlerine inanamadı. Çok farklı bir geçiren kadınlar, bu jesti için Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür etti.

Başkan Görmez: “Kadınlarımızın yanındayız”
Torbalı Belediyesinin ilçede yaşayan kadınların hayat kalitesini artırmaya dönük birçok etkinlik ve projeye imza attığını vurgulayan Başkan Görmez, “Gerek belediyemiz bünyesinde açtığımız kültür, sanat ve spor kurslarıyla gerekse eğitim amacıyla inşa ettiğimiz Sosyal Eğitim Merkezleriyle her alanda kadınlarımızın yanındayız. 8 Mart’ı en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla bir haftaya yayılan güzel ve anlamlı etkinlikler oluşturduk. Kadınlarımız için ne yapsak azdır” dedi.

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
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