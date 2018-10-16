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Hayatlarını kurtaran Türk subayını 44 yıl sonra buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 06:34 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, çatışmalar arasında kalan 4 aileyi kurtaran Türk subayını, kurtardığı iki kadın Rum doktor 44 yıl sonra buldu. Yıllar sonraki buluşmada duygulu anlar yaşanırken, Rum kardeşler, kahramanlarına teşekkür plaketi sunup, “Merhametinizi ve insanlığınızı hiç unutmadık” dedi.

Hayatlarını kurtaran Türk subayını 44 yıl sonra buldular

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Lefkoşa’da bulunan yakınlarını ziyarete giden ve iki taraf arasındaki çatışmalar nedeniyle bir bölgede mahsur kalan Kıbrıslı Rum ailenin doktor iki kızı, o zor süreçte kendilerini kurtaran Türk Subayı Ezel Aktürel’i 44 yıl sonra buldu. Aktürel’i ziyaret edip, “Merhametinizi ve insanlığınızı hiç unutmadık” dedi.

HAYATLARINI KURTARDI

Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; 18 Ağustos 1974’te henüz 26 yaşında genç bir subay olan Ezel Aktürel, 14’ü Paşaköylü (Aşşa) olmak üzere 18 kişiden oluşan dört aileyi dört arabayla çatışmaların yoğun yaşandığı Paşaköy’den çıkararak Mora’ya, kayınpederinin evine götürdü. Onları güvence altına aldı. İsimlerini Kızılhaç listesine koydurdu. Çocuklara süt, bu ailelere yiyecek götürdü ve üç gün ardından güvenli biçimde Kıbrıs’ın güneyine geçmelerini sağladı.

Aileler ise o kahraman subayı hiç unutmadı. Kurtarılan 18 kişiden olan iki kız kardeş, savaştan yıllar sonra Ezel Aktürel’i bulmak istedi ancak bir türlü izine ulaşamadı. O dönem çocuk yaşta olan Rum doktorlar Nedi ve Thelma Zannettu ise kahraman subayı bulmak için hiç pes etmedi. 44 yılın sonunda kahramanları Türk Subay Ezel Aktürel’i, Kıbrıslı gazeteci Sevgül Uludağ’ın girişimleriyle bulup evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, iki kardeş kendilerinin ve ailelerinin hayatını kurtaran Aktürel’e minnet duyduklarını belirtti. Ziyaret sırasında Aktürel’e teşekkür plaketi sunan kardeşlerden Thelma Zannettu şu açıklamalarda bulundu: Bizler size yabancıydık, insanlığa karşı onca suçun işlendiği bir dönemde karşılaştık ve bizim için fark yaratan şey siz oldunuz. Merhametiniz, insanlığınız ve iyi yürekliliğiniz nedeniyle hem kendimiz, hem de ailemiz adına sizlere duyduğumuz şükranı ve büyük memnuniyetimizi ifade etmek için buradayız. Annemiz hamileydi. Ezel bey; çocuklara süt, bizlere yiyecek taşımıştı. Nedi henüz 14 yaşında, ben ise 16 yaşındaydım. Kahramanımızı hiç unutmadık. Dünyanın, Aktürel gibi insanlara ihtiyacı var.

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AİLE BULUŞTU

Doktor iki kız kardeş kahramanları Ezel Aktürel’i Lefkoşa’daki evinde ziyaret etti. Buluşmada Aktürel’in eşi Duyal (solda) ile kızı (sağda) Hande Aktürel yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekatı türk subayı KKTC kurtarma

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