Hayatlarını kurtaran Türk subayını 44 yıl sonra buldular

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Lefkoşa’da bulunan yakınlarını ziyarete giden ve iki taraf arasındaki çatışmalar nedeniyle bir bölgede mahsur kalan Kıbrıslı Rum ailenin doktor iki kızı, o zor süreçte kendilerini kurtaran Türk Subayı Ezel Aktürel’i 44 yıl sonra buldu. Aktürel’i ziyaret edip, “Merhametinizi ve insanlığınızı hiç unutmadık” dedi.

HAYATLARINI KURTARDI

Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; 18 Ağustos 1974’te henüz 26 yaşında genç bir subay olan Ezel Aktürel, 14’ü Paşaköylü (Aşşa) olmak üzere 18 kişiden oluşan dört aileyi dört arabayla çatışmaların yoğun yaşandığı Paşaköy’den çıkararak Mora’ya, kayınpederinin evine götürdü. Onları güvence altına aldı. İsimlerini Kızılhaç listesine koydurdu. Çocuklara süt, bu ailelere yiyecek götürdü ve üç gün ardından güvenli biçimde Kıbrıs’ın güneyine geçmelerini sağladı.

Aileler ise o kahraman subayı hiç unutmadı. Kurtarılan 18 kişiden olan iki kız kardeş, savaştan yıllar sonra Ezel Aktürel’i bulmak istedi ancak bir türlü izine ulaşamadı. O dönem çocuk yaşta olan Rum doktorlar Nedi ve Thelma Zannettu ise kahraman subayı bulmak için hiç pes etmedi. 44 yılın sonunda kahramanları Türk Subay Ezel Aktürel’i, Kıbrıslı gazeteci Sevgül Uludağ’ın girişimleriyle bulup evinde ziyaret etti.