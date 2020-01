Hayatlarını otostopla dünyayı gezerek sürdürüyorlar

Gezgin çift aldığı sponsorla Türk öğrencileri için eğitime de destek sağlıyor

Gezgin çift, gezerken sadece gezmekte kalmayıp gittiği yerlerde öğrenciler ve takipçilerin eğitime destek olabilecek burslar da sağlamaya çalışıyor. Buğrahan, sağladığı burs desteği ile ilgili, “Biz sponsorluklar ve işbirlikleriyle artık gezilerimizi finanse ediyoruz. Zaten tam olarak karşılıyor. Fakat şöyle bir şey de var, biz bu geliri takipçilerimiz vasıtasıyla elde ettiğimiz için bir nevi onları da unutmuyoruz. Ayrıca bazı kanayan yaralara da farkındalık oluşturmuş oluyoruz; öğrencilerin barınma sorunu, geçim sorunu gibi. Bu sebeple burs ve barınma destekleri de veriyoruz öğrencilere ve takipçi arkadaşlarımıza” diye paylaştı.

“Gezilere çıkmadan eğitimlerinizi bitirin”

Buğrahan, ‘bir gezgin olarak gençlere tavsiyeniz ne olur?’ sorusuna yanıtlarken öncelikle elinde bir altın bileziği olarak mezun olup diploma sahibi olmaları ve daha sonra gezmeye karar verdikleri gerektiği söyledi. Buğrahan, “Özellikle gençlere ilk tavsiyem şu olacaktır; ‘kesinlikle gezmek için okulu bırakmasınlar. Çünkü bir genç ortalama 22-25 yaş arasında mezun oluyor. Mezun olduğunuzda da yaşınız küçük olacak. Dolayısıyla mezun olup ondan sonra gezmek, her zaman elinizde bir altın bileziğin bulunması, bir garantinizin bulunması çok önemlidir. Diğer bir nokta ise, ’cebimde hiç para olmadan gezmeye başladım, hiç param olmadan geziyorum’ diyenleri ben fazla samimi bulmuyorum. Çünkü gezmek demek aynı zamanda o yerin yemeklerini yemek, müzelerine gitmek ve bunları sağlıklı bir şekilde yapabilmektir. Eğer düzgün beslenemezsen, sağlıklı bir uyku düzenin yoksa bu durum bir ıstırap halini alıyor ve artık gezdiğinden de keyif alamıyorsun. Keyif aldığın bir şeyi o koşullarda yapınca artık bir süre sonra sefalete dönüyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Ayrıca gezerken de çok büyük paralara gerek yok. Yemek ve barınma ihtiyacını sağlayacak bir birikimlerinin olması önemli” diye dile getirdi.

Öte yandan Buğrahan, gezerken yanında hayatın aşkı olan eşini bulunduğu, onu her zaman çok güzel bir duygu ile sevdiğini anlatarak, “İnsanın sevdiği hayatı sevdiği kişiyle paylaşması çok güzel bir duygudur. Her zaman bir yol arkadaşı oluyor yanınızda. Anlaşamadığınız da oluyor, ama genel anlamda; sevdiğiniz, gönül verdiğiniz kişiyle gönül verdiğiniz işi yapmak harika bir duygu” aktardı.