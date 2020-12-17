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Hayatlarının kumarı oldu

17.12.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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Hayatlarının kumarı oldu

Sivas’ta salgın kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 TL para cezası kesildi.

Sivas’ta salgın kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 TL para cezası kesildi. Hayatlarının kumarını oynayan şahıslar neye uğradıklarını şaşırdı.

Sivas’ta polis ekipleri Örtülüpınar Mahallesi’ndeki bir ikamette kumar oynandığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine S.K. isimli kişinin ikameti takibe alındı. Bir kişinin binanın dışında gözcülük yaptığı fark edildi. Yapılan baskında 9 kişinin kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralı ve diğer salgın tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edildi. 9 kişiye ayrı aynı Kabahatler Kanunu kapsamında bin 225 TL idari para cezası, Hıfzıssıhha Kanunu ve Kurul kararlarına aykırı hareket ettikleri için 40 bin 500 TL para cezası olmak üzere toplamda 51 bin 715 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.

Hayatlarının kumarı oldu

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