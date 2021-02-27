Hayatlarının şokunu yaşadılar! Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar

Yalova’da esnaf Ercüment Tunçöz (46), 2 Şubat’ta cep telefonuna ‘Yazılım Güncellemesi’ SMS mesajı olarak gelen linke tıkladı. Tunçöz’ün telefonu bir süre sonra da arızalandı. Telefonunun bozulduğunu düşünen Tunçöz, tamirciye götürdü. Burada tamir edilen telefonunu açan Tunçöz, bankadan gelen mesajı okuyunca şaşırdı. Kredi kartından 24 bin TL harcama yapıldığını öğrenen Tunçöz, telefonuna mesajla gelen linke girdikten sonra dolandırıldığını anladı. Tunçöz, savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.

'BANKADAN ARADILAR, 24 BİN TL VORCUM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Güncelleme mesajıyla dolandırıldığını belirten Ercüment Tunçöz, “Güncellemeyi yaptıktan sonra telefonum kapandı. Bir daha da açılmadı. Ertesi gün telefoncuya götürdüm. Telefon yapılınca bankadan aradılar ve 24 bin TL borcum olduğunu söylediler. Hemen bankaya gittim. Bir başka bankadan da aynı işlemi yapmak istemişler. Ancak o banka telefonumdaki virüsü fark etmiş ve hesaplarıma bloke koymuş ama diğer bankadaki kartımdan 24 bin lira almışlar” dedi.

AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILDI

Yalova’da aynı yöntemle 4 Şubat’ta, emekli Bekir Çakmak (66) telefonuna gelen mesajdaki linke giriş yapınca dolandırıldı. Çakmak, bir süre sonra banka hesabı üzerinden 53 bin TL kredi çekildiğini öğrendi. Paranın başka hesaplara aktarıldığını fark eden Çakmak, bankaya itiraz ettikten sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.