'Hayatta Her Şey Var' isimli programda İsim Analisti Önder Özcan'ın "Sarışın kadına takıntısı varsa baklavaya ihlas suresi okuyup, yedirin" tavsiyesi olay oldu

Beyaz TV'de ekrana gelen "Hayatta Her Şey Var" isimli programda "Enerji ve isim analisti" olduğunu açıklayan Önder Özcan'ın, telefonla soru soran bir seyirciye yanıtı izleyenleri şaşkına çevirdi. Özcan, "Eşinizin sarışın bir kadına takıntısı olmuş. Baklavaya ihlas suresi okuyup, yedirin" ifadelerini kullandı.

"7 KERE LA HAVLE ÇEKİN"

İsim, anne adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgilerin istendiği programda isimlerin enerjisine bakıldı. Özcan, ilk seyirciye 7 yaşında bir korkusu oluştuğunu söyledi ve 7 kere "La Havle" çekme çözümünü önerdi.

Özcan, arayan kişinin türbeye gidip adak adayıp kurban kesmesi gerektiğini de ekledi.

"İHLAS SURESİ OKUYARAK BAKLAVA YEDİRİN"

Suzan isimli bir izleyici de Özcan'dan eşiyle uyumuna bakmasını istedi. Özcan da eşinin genç yaşlarda sarışın takıntısı olduğunu ve bunu aşmak için de düzenli bir şekilde İhlas Suresi okuyarak baklava yedirmesini söyledi.

Ayrıca eşleriyle cinsel ilişki yaşayan kadınlara da kök çakralarını gül suyuyla yıkamaları önerisinde bulundu.



