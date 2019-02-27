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Hayatta kaçırılan anlar kitap oldu, geliri KASDER'e bağışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de 40 yaş ve üzeri 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor.

Hayatta kaçırılan anlar kitap oldu, geliri KASDER'e bağışlandı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'de 40 yaş ve üzeri 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. İdrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla 2017 yılında Kontinans Derneği ve Canped ortaklığıyla başlatılan 'Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen' farkındalık projesi ve kitabının geliri Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlandı.
Oyuncu Nergis Kumbasar'ın önderliğinde idrar kaçırma problemi yaşayan kadınların bilgilendirilmesini hedefleyen 'Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen' farkındalık projesi geçtiğimiz yıl başlatıldı. Proje kapsamında konuya dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak amacıyla 27 ünlü isim ve Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü yazarın hikayelerinin yer aldığı 'Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen' kitabında hayata dair hikayeler okuyucularla buluştu.
SEYFİ DURSUNOĞLU, METİN UCA, ÇİÇEK DİLLİGİL'İN HİKAYELERİ YER ALDI
Altın Kitaplar Yayınevi'nden çıkan farkındalık kitabında Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ismin 'Keşke' dediği hikayeleri yer aldı. Kitapevlerindeki raflarda yerini alan farkındalık projesi kitabı, tüm Türkiye'de ilgi gördü.
KİTABIN GELİRİ KAS HASTALIKLARI DERNEĞİNE BAĞIŞLANDI
Farkındalık projesi kapsamında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İstanbul merkezinde, Canped, Altın Kitaplar Yayınevi ve Kontinans Derneği yetkilileri buluştu ve kitabın geliri Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlandı.
'HAYATI KAÇIRMA SEN, BİR YOLU VAR İSTERSEN' PROJESİ 7 MİLYON KADINA ULAŞTI
Farkındalık projesi dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla 20-44 yaşları arasındaki 4 milyon kadın ve 1 milyon erkeğe ulaştı. 2017-2018 yılı boyunca medyada idrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla yapılan bilgilendirme haberleri ile medya kanalları üzerinden 2 milyon kadın ve 3 milyon erkeğe ulaşıldı. "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" farkındalık projesi kapsamında ise toplamda 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaşıldı.

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Hayatta kaçırılan anlar kitap oldu, geliri KASDER'e bağışlandıHayatta kaçırılan anlar kitap oldu, geliri KASDER'e bağışlandı

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