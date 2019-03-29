HABER

Haydar Ali Yıldız: "İstanbul’da Binali, Beyoğlu’nda Haydar Ali"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız uzun yıllar yaşadığı, siyasete başladığı Beyoğlu hakkında konuşarak, “Beyoğlu’na hizmet borcumuz var” dedi.

Haydar Ali Yıldız: "İstanbul’da Binali, Beyoğlu’nda Haydar Ali"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız uzun yıllar yaşadığı, siyasete başladığı Beyoğlu hakkında konuşarak, “Beyoğlu’na hizmet borcumuz var” dedi. Yıldız, “İstanbul’da Binali, Beyoğlu’nda Haydar Ali” diyerek seçmenlerden destek istedi.
Yaklaşık 90 gündür Beyoğlu’nda vatandaşla buluşmalarını sürdüren AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’na olan sevdasını anlattı. Yıldız, “Beyoğlulu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir evlatları, bir kardeşleri olarak bağırlarına bastılar. Gittiğimiz her sokakta, her mahallede bize muhabbetlerini, itimatlarını, güvenlerini ifade ettiler. Allah bizi o güvene, o muhabbete layık eylesin. Bizim Beyoğlu’na bir hizmet borcumuz var. İlçe Başkanı olarak siyasete Beyoğlu’nda başladım daha sonra İl Başkan Vekili oldum, milletvekili oldum. Hep Beyoğlu’ndaydım, iş yerim, ailem hep Kasımpaşa, Beyoğlu’ndaydı. Milletvekilliğinden ve Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlığından sonra tekrar Cumhurbaşkanımız bizi hemşehrilerimize hizmet etmekle görevlendirdi. Beyoğlu’muzla güzel bir hukukumuz var, Beyoğlu’na inanıyorum ve güveniyorum” diye konuştu.

“Herkes sandığa”
Aynı zamanda avukat olan Yıldız, seçme hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade etti, vatandaşları sandığa davet etti ve Cumhur İttifakı için destek istedi. Yıldız sözlerini, “İstanbul’da Binali, Beyoğlu’nda Haydar Ali” diyerek noktaladı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Bakan Kurum: "Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz"Bakan Kurum: "Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz"
Sadi Kurtulan’dan Mustafakemalpaşalılara veda mesajıSadi Kurtulan’dan Mustafakemalpaşalılara veda mesajı

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.