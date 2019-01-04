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Haydar Ali Yıldız seçim çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

Haydar Ali Yıldız seçim çalışmalarına başladı

İSTANBUL ( AA ) - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, gençlerle birlikte dinamik bir yapıyla Beyoğlu'nu zirveye taşıyacaklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçim çalışmalarına gençlerle bir araya gelerek, başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Gönül Belediyeciliği projesine değinen Yıldız, Beyoğlu seçmenine "Gönül Rızasıyla Birlikte Hayata Geçirelim" sloganıyla sesleneceğini aktardı.

Yıldız, Beyoğlu'nun şahlanışına, yeniden dirilişine vesile olmak için yola çıktıklarını belirterek, "Emanet öncelikle gençlerimizin omuzlarındadır. Gençler geleceğimiz ve en büyük güvencemiz gençlerle birlikte dinamik bir yapıyla Beyoğlu'nu zirveye taşıyacağız. 31 Mart akşamında hilali hep birlikte yükselteceğiz." ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığında gençlerle buluşan Yıldız, bir süre gençlerle sohbet etti. AK Parti Gençlik Kolları ve Beyoğlulu gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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