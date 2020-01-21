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  4. Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencileri "Kanlı Ocak" kurbanlarını andı

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencileri "Kanlı Ocak" kurbanlarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencileri "Kanlı Ocak" kurbanlarını andı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencileri, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanlarını, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde andı.

Şehitliğe Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla gelen öğrenciler, "Toprak su ile karıştığında balçık, kan ile karıştığında vatan olur #20 YANVAR" pankartı açtı.

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu Müdürü Muhammed Karasu, Türklerin tarih boyu hiçbir yerde esaret altında kalamayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada 15 Temmuz Şehitliği'ne geldik. Çünkü dün 20 Yanvar şehitlerinin tankların önünde bağımsızlık mücadelesi için durduğu gibi 15 Temmuz'da da bizim şehitlerimiz karanlık odakların, terör yuvalarının ülkeyi ele geçirmemesi için tankların önünde kendilerini feda etmişlerdi. Son olarak Mübariz İbrahimov gibi Ömer Halisdemir gibi şehitleri olan milletler hiçbir zaman esaret altında kalmazlar."

Açıklamanın ardından öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerinin kabristanlarına kırmızı karanfil bırakarak dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu istanbul

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