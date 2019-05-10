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Haydar Aliyev doğumunun 96. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan kabri, ziyaretçi akınına uğradı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 96. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anıldı.

Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva, Başbakan Novruz Memmedov, Meclis Başkanı Oktay Esedov ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından Fahri Hiyaban halkın ziyaretine açıldı. Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

- "Bir millet, iki devlet sözünü bize armağan eden Haydar Aliyev'dir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Özoral'a KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de eşlik etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özoral, Haydar Aliyev'in Türk dünyasının en önemli liderlerinden biri olduğunu söyledi.

Haydar Aliyev'in sadece Azerbaycan için değil bütün büyük Türk milleti için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Özoral, "Türklük bilincini kendi içinde benimsemiş ve bunu da kurduğu devletin damarlarına kadar yerleştirmeye çalışmış bir liderdi. Onun o dönemde söylediği sözü bugün hala Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini nitelerken kullanıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bu sözü bize armağan eden Haydar Aliyev'dir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın da Haydar Aliyev'in yabancı iş adamlarının Azerbaycan'a yatırım yapmasını cazip hale getirmenin yanında sosyal alanlarda da büyük işler gördüğünü belirtti.

Haydar Aliyev'in iş adamlarıyla karşılaştığında para ve yatırımın yanı sıra diğer konuları da konuştuğunu ifade eden Yangın, Haydar Aliyev'le ilgili anılarını şöyle anlattı:

"Bir gün İstanbul'da iş adamlarıyla konuşurken Anadolu Türkçesiyle hitap etti. Bu, tarihi bir mucize gibi geldi bana. Uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde yaşamış bir insanın Anadolu Türkçesiyle konuşması insanları şaşırttı. Bir gün de Bakü'den rahmetli Süleyman Demirel'i uğurluyorduk. Ben biraz uzakta duruyordum. Bir de baktım ki rahmetli Haydar Aliyev 'Bunu Cemal'e sormak lazım, o Bakü'ye benden önce geldi' ifadelerini kullandı. Ülkede yabancı yatırımların nasıl olması gerektiği konusunda bir soruydu. Her zaman pozitif enerji doluydu. Onun yanında son derece saygılı ve son derece de rahattık. Onun liderlik vasıflarından sosyal taraflarını her zaman öne çıkartıyorum."

Haydar Aliyev'in yabancı yatırımlar konusunda Türk iş adamlarına pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Yangın, "Diyordu ki 'buraya önce kardeşlerim gelmeli. Türkler gelmeli. Anadolu Türkleri Azerbaycan'ın her yerinde olmalı.' Bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de rahmetli Haydar Aliyev'in çizdiği büyük profilin devamcısı olarak yürümektedir." ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

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Cemal Yangın Erkan Özoral Haydar Aliyev

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