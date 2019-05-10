Haydar Aliyev doğumunun 96. yılında anıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Özoral'a KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de eşlik etti.

Haydar Aliyev'in sadece Azerbaycan için değil bütün büyük Türk milleti için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Özoral, "Türklük bilincini kendi içinde benimsemiş ve bunu da kurduğu devletin damarlarına kadar yerleştirmeye çalışmış bir liderdi. Onun o dönemde söylediği sözü bugün hala Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini nitelerken kullanıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bu sözü bize armağan eden Haydar Aliyev'dir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın da Haydar Aliyev'in yabancı iş adamlarının Azerbaycan'a yatırım yapmasını cazip hale getirmenin yanında sosyal alanlarda da büyük işler gördüğünü belirtti.

Haydar Aliyev'in iş adamlarıyla karşılaştığında para ve yatırımın yanı sıra diğer konuları da konuştuğunu ifade eden Yangın, Haydar Aliyev'le ilgili anılarını şöyle anlattı:

"Bir gün İstanbul'da iş adamlarıyla konuşurken Anadolu Türkçesiyle hitap etti. Bu, tarihi bir mucize gibi geldi bana. Uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde yaşamış bir insanın Anadolu Türkçesiyle konuşması insanları şaşırttı. Bir gün de Bakü'den rahmetli Süleyman Demirel'i uğurluyorduk. Ben biraz uzakta duruyordum. Bir de baktım ki rahmetli Haydar Aliyev 'Bunu Cemal'e sormak lazım, o Bakü'ye benden önce geldi' ifadelerini kullandı. Ülkede yabancı yatırımların nasıl olması gerektiği konusunda bir soruydu. Her zaman pozitif enerji doluydu. Onun yanında son derece saygılı ve son derece de rahattık. Onun liderlik vasıflarından sosyal taraflarını her zaman öne çıkartıyorum."