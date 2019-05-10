Haydar Aliyev doğumunun 96. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 96. yıl dönümünde Bakü’de anıldı.

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 96. yıl dönümü nedeniyle sabah erken saatlerde Bakü’den ve farklı bölgelerden Fahri Hiyaban’a gelen halk, Aliyev’i mezarı başında andı. Anma töreninde Aliyev’in kabrine çiçekler bırakılarak, dualar okundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in doğum gününde Fahri Hiyaban’ı ziyaret ederek, kabrine çelenk bıraktı. Resmi törende Başbakan Nevruz Mammadov, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, bakanlar, komite temsilcileri ve milletvekilleri yer aldı.

