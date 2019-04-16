"Haydar Aliyev sadece bir milletin değil Türk dünyasının liderlerinden biriydi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov, yaptığı konuşmada, Ahundova'nın Aliyev'i anlattığı eserin çok değerli olduğunu vurgulayarak, siyaset ve politikayla meşgul olan herkes için Aliyev'in yaşamının örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nın yanı sıra Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince Azerbaycanlı milletvekili Prof. Dr. Elmira Ahundova'nın "Haydar Aliyev: Şahsiyet ve Çağ, Kremlin'de Beş Yıl, Dönüş" ismiyle Türkçe yayımlanan eserin tanıtım toplantısı ve imza töreni Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov, "Haydar Aliyev sadece bir milletin lideri değildi, Türk dünyasının liderlerinden biriydi." dedi.

Kıran, iki ülkenin başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda karşı karşıya kaldıkları sınamalarda ortak hareket ettiklerini belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'yi daha güçlü kılan bu kardeşliğin hepimize umut verecek şekilde daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarih, kültür, gönül ve duygu birlikteliğinin çok derin olduğunu vurgulayan Kıran, Haydar Aliyev'in Türk dünyasına büyük bir miras bıraktığını söyledi. Kıran, bu mirasın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde giderek daha da güçlendiğine işaret etti.

Aliyev'in, Azerbaycan'ın geleceğini inşa eden temel prensipleri oluşturduğunu söyleyen Hasanov, "Aliyev, sadece bir milletin lideri değildi. Haydar Aliyev, Türk dünyasının liderlerinden biriydi." ifadesini kullandı.

Aliyev'in bilge bir lider olduğunu kaydeden Kıran, "Türkiye ve Azerbaycan, bu tarih, duygu, ülkü birlikteliğinden aldıkları güçle yoluna ilelebet devam edecek. Aliyev'i sadece anarak değil anlayarak ve mesajlarını yaşatarak, geleceğe hep birlikte taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Haydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim de Aliyev'i Türkiye'de herkesin tanıdığını belirterek, "O Azerbaycan'ın ulu önderi, Türk dünyasının ak sakalıydı." şeklinde konuştu.

Ahundova, Aliyev'i çok sevdiğini dile getirerek, bu kitabı yazmasının sırrının ona duyduğu muhabbetten kaynakladığını söyledi.

Kitabının Türkçeye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahundova, Aliyev'in Türkiye sevgisinin ayrı bir kitabın konusu olabileceğini kaydetti.

Emiraslanov da Aliyev'in Türkiye'ye çok önem verdiğini söyledi. Ehliman Emiraslanov, "Ulu Önder Haydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı. Türkiye'yi Azerbaycan kadar seviyordu." dedi.

Şamil Ayrım da böyle bir eserin özellikle gençler tarafından okunmasının önemine işaret etti. Ayrım, Karabağ sorununun çözümü için sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrım, 24 Nisan'a ilişkin Ermeni iddialarının da asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bunu en son söyleyecek ülkenin Fransa olması lazım." diye konuştu.

