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Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda Haydar Baş'ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti.

Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti

Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mustafa Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta içinde yakalandığı korona virüs salgısını sonucu hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er, 3 gün önce sosyal medya hesabından "Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim" ifadelerinde yer vermişti.

Hayatını kaybeden Mustafa Er için, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ta taziye mesajı yayınlayarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(İHA)

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