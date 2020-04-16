Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün anlamı ne? Sırrı çözüldü

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği memleketi Trabzon'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kılınan cenaze namazında herkesin dikkatini tabuta örtülen siyah örtü çekti.

Örtünün sırrını BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı.

SİYAH ÖRTÜNÜN SIRRI NE?

Haydar Baş'ın ömrü boyunca Alevi-Sünni-Şii kardeşliği için çalıştıını belirten Kayacı, örtüyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Hz. Ali efendimizin türbedarı olan bir arkadaşımız İmam Hüseyin efendimizin türbesinden hediye etmişlerdir. İmam Hüseyin efendimizin türbesindeki örtüdür o. Necef’ten geldi. Prof. Baş Alevi-Sünni-Şii kardeşliğini ortaya koyan bir insandı. Sadece söylemle değil akademik yönleriyle de ortaya koydu."



