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Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşındaydı, kronik rahatsızlığı var mıydı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Haydar Baş kaç yaşındaydı, kronik rahatsızlığı var mıydı? İşte Haydar Baş kimdir sorusunun cevabı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler...

Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşındaydı, kronik rahatsızlığı var mıydı?

Koronavirüs nedeniyle Trabzon’da hastaneye kaldırılan ve dün yoğun bakıma alındığı açıklanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Şimdi Haydar Baş kimdir, kaç yaşındaydı ve kronik rahatsızlığı var mıydı gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte deneyimli siyasetçinin yaşamından ayrıntılar...

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar ve eğitimciydi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularından ve mevcut genel başkanıydı. 2011 Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Ayrıca Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibiydi.

HAYDAR BAŞ KAŞ YAŞINDAYDI, KRONİK RAHATSIZLIĞI VAR MIYDI?

28 Ocak 1947 doğumlu olan Haydar Baş, 73 yaşındaydı. Koronavirüs nedeniyle solunum desteğine ihtiyaç duyması ve bu nedenle yoğun bakıma alınması dışında Baş’ınm vefatı öncesindeki genel sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

HAYDAR BAŞ’IN HAYATI

İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

  • Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.
  • Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.
  • İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.
  • BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.
  • Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.
  • Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.
  • Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.
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