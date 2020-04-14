Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşındaydı, kronik rahatsızlığı var mıydı?

28 Ocak 1947 doğumlu olan Haydar Baş, 73 yaşındaydı. Koronavirüs nedeniyle solunum desteğine ihtiyaç duyması ve bu nedenle yoğun bakıma alınması dışında Baş’ınm vefatı öncesindeki genel sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Haydar Baş siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar ve eğitimciydi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularından ve mevcut genel başkanıydı. 2011 Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Ayrıca Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibiydi.

Koronavirüs nedeniyle Trabzon’da hastaneye kaldırılan ve dün yoğun bakıma alındığı açıklanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Şimdi Haydar Baş kimdir, kaç yaşındaydı ve kronik rahatsızlığı var mıydı gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte deneyimli siyasetçinin yaşamından ayrıntılar...

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir: