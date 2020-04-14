Haydar Baş kimdir: İddialı vaatleri ve aleyhine açılan evrakta sahtecilik davalarıyla gündem olan siyasetçi

"AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Haydar Baş söylemlerinde 'Atatürkçülüğü' ön plana çıkarmaya başladı. Baş, 25 Eylül 2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi adıyla bir siyasi parti kurdu. Bir ay önce ise Tayyip Erdoğan ve arkadaşları AK Parti'yi kurmuşlardı. Baş bu tarihten itibaren ulusalcı bir çizgi izledi. Adeta Doğu Perinçek'in İşçi Partisi'nin İslamcı versiyonu gibiydi. Baş, "Milli Ekonomi" modeli adını verdiği bir modelin uygulanması halinde 'Türkiye'nin kurtulacağını' iddia ediyordu. Bu noktada özgüveninin yüksek olduğunu da ekleyelim… Öyle ki bir konuşmasında Rusya'nın kendi ekonomi modelini izlediği için kurtulduğunu ve Putin'in 'iyi bir öğrencisi' olduğunu iddia ediyordu. Ona göre Putin 2006 yılından itibaren bu modeli kısmen, 2013 yılından itibaren de tamamen uygulayarak dünya lideri olmuştu."

'İş, aş, Haydar Baş'

Siyasette ismen tanınırlığını ise 2007'deki seçim sloganı artırdı.

Ankara Tandoğan meydanında yaptığı bir mitingde, bir çiftçinin "İş istiyoruz, aş istiyoruz, bu seçimlerde Ankara'ya Haydar Baş'ı istiyoruz" pankartından ilham alınarak "İş, aş, bu defa Haydar Baş" sloganı hem hem partisinin tanınırlığını artırdı.