Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA) BAŞKASINA ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla haklarında dava açılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve 12 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, Haydar Baş'ı "Nitelikli yağmaya azmettirme" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından beraatine, "Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Haydar Baş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar veren mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar aynen devamına hükmetti. 2 sanığın daha ceza aldığı davada, 10 sanık ise beraat etti.

SANIKLAR BERAATİNİ TALEP ETTİ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Söz alan avukatlar müvekkillerinin beraatini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın "Nitelikli yağmaya azmettirme" ile "özel belgede sahtecilik" suçlarından her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, "Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Haydar Baş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar veren mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar aynen devamına hükmetti.