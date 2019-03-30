Haydar Baş’tan 31 Mart çağrısı: Sağduyu kazansın

İSTANBUL, (DHA) BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yerel seçimler öncesi birlik mesajı verdi. Baş, "Ülkemiz sağıyla soluyla Müslümandır. Halkımızı ötekileştirmek birlik ve beraberliğimize hiçbir fayda sağlamaz. Aksine zarar verir. 31 Mart demokrasi şölenine dönüşsün. Sağduyu kazansın” dedi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, "Halkımız seçimlerde demokratik hakkı olan oyunu kullanacak. Sağduyu ile sandık başına gitsin, ülkemize katma değer sağlayacağına inandığı adayları seçsin. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Türkiye genelinde tek başına seçime giren tek partiyiz. Kadına değer veren, kadın haklarını her zaman ön planda tutan bir partiyiz. Onun için en çok kadın aday çıkaran partiyiz. Adaylarımızın hepsi üniversite mezunudur. Sorun oluşturmak için değil, sorun çözmeye odaklanmış donanımlı, dürüstlük, ilkeli ve projeleri ile insanımızın gönlünde taht kutmuş kişilerdir” diye konuştu.

“OY İÇİN BİRBİRİMİZİ KIRMAYA, HAKARET ETMEYE HİÇ GEREK YOK”

Seçimlerin demokrasi şenliğine dönmesini istediğini kaydeden Baş, "Bu seçimler bir demokrasi şenliğine dönüşsün, oy için birbirimizi kırmaya, hakaret etmeye hiç gerek yok. Ülke manfaatleri için eleştiri yapalım. Ülkemizi dünya lideri yapmak, halkımızı rahat ve huzur içinde yaşatmak adına tartışalım. Bir-beraber, tek bilek, tek yürek olmak için enerji tüketelim. Dünya barışını sağlamak, yarınlarımızı garanti altına almak için dürüst ve eğitimli gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışalım” dedi.