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Haydar Baş’tan 31 Mart çağrısı: Sağduyu kazansın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

 BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yerel seçimler öncesi birlik mesajı verdi.

Haydar Baş’tan 31 Mart çağrısı: Sağduyu kazansın

İSTANBUL, (DHA) BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yerel seçimler öncesi birlik mesajı verdi. Baş, "Ülkemiz sağıyla soluyla Müslümandır. Halkımızı ötekileştirmek birlik ve beraberliğimize hiçbir fayda sağlamaz. Aksine zarar verir. 31 Mart demokrasi şölenine dönüşsün. Sağduyu kazansın” dedi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, "Halkımız seçimlerde demokratik hakkı olan oyunu kullanacak. Sağduyu ile sandık başına gitsin, ülkemize katma değer sağlayacağına inandığı adayları seçsin. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Türkiye genelinde tek başına seçime giren tek partiyiz. Kadına değer veren, kadın haklarını her zaman ön planda tutan bir partiyiz. Onun için en çok kadın aday çıkaran partiyiz. Adaylarımızın hepsi üniversite mezunudur. Sorun oluşturmak için değil, sorun çözmeye odaklanmış donanımlı, dürüstlük, ilkeli ve projeleri ile insanımızın gönlünde taht kutmuş kişilerdir” diye konuştu.

“OY İÇİN BİRBİRİMİZİ KIRMAYA, HAKARET ETMEYE HİÇ GEREK YOK”

Seçimlerin demokrasi şenliğine dönmesini istediğini kaydeden Baş, "Bu seçimler bir demokrasi şenliğine dönüşsün, oy için birbirimizi kırmaya, hakaret etmeye hiç gerek yok. Ülke manfaatleri için eleştiri yapalım. Ülkemizi dünya lideri yapmak, halkımızı rahat ve huzur içinde yaşatmak adına tartışalım. Bir-beraber, tek bilek, tek yürek olmak için enerji tüketelim. Dünya barışını sağlamak, yarınlarımızı garanti altına almak için dürüst ve eğitimli gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışalım” dedi.

“HEP BERABER BU SEÇİMLERİN GALİBİ OLACAĞIZ”

BTP olarak en iyi sonuçları alacaklarını belirten Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Halkımız ülkede bir şeylerin iyi gitmediğinin farkındadır. Değişimi isteyen halkımız bu defa Bağımsız Türkiye için BTP diyecektir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden sağıyla-soluyla, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisi ile kol kola, gönül gönüle hep beraber bu seçimlerin galibi olacağız. Biz merkezimize Türkiye’yi, Türk halkını aldık. Atatürk’ü aldık. Hacı Bektaş-i Veli’yi aldık. Onun için tek başımıza seçimlere katılıyoruz. Diğer partiler şahsi kaygılarından dolayı koalisyonlar kurdular. Kayıkçı kavgasından da öteye gidemiyorlar. Çünkü kim gelirse gelsin bu günkü Türkiye tablosundan öteye gidemez. Yerel yönetimde, ekonomide, dış siyasette, iç siyasette farkındalık ortaya koyamazlar. Farkındalık ortaya koyacak tek parti Bağımsız Türkiye Partisi ve adaylarıdır. 31 Mart seçimleri milletimize hayırlar getirsin. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlendiği, yeni filizler verdiği bir seçim olsun. Sağduyu kazansın.”

(FOTOĞRAFLI)

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