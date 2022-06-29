HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Haydar Can'ı katleden tacizciler hakkında mahkemeden yaş kararı! Eğer 18 yaşından büyüklerse...

Haydar Can'ı katleden tacizciler hakkında mahkemeden yaş kararı! Eğer 18 yaşından büyüklerse...

29.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Ankara'da parkta taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki kız çocuklarını kurtarmak isterken Mert T. ve Yunus S. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydar Can Kılıçdoğan cinayetinde sanıklar için mahkemeden 'yaş' kararı çıktı. 17 yaşlarındaki sanıklar için kemik yaşları ve hastaneden doğum kayıtları talep edildi. Sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapse çarptırılabilecek.

Haydar Can'ı katleden tacizciler hakkında mahkemeden yaş kararı! Eğer 18 yaşından büyüklerse...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, geçen yıl 31 Ekim'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı yerdeki Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekibince ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: ŞAKA YAPTIKLARINI DÜŞÜNDÜM

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., katılırken taraf avukatları, Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi ve tanıklar ise salonda hazır bulundu. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.

kiz-cocuklarina-yardim-eden-haydar-cani-olduren-saniklar-icin-yas-karari_2176_dhaphoto2

Tanık olarak dinlenen U.E., arkadaşlarıyla AVM'ye giderken 3 kişinin konuştuğunu gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bunlar arasında kavga oldu. Haydar Can Kılıçdoğan yere düştü. Hemen arkadaşlarım ile birlikte olaya müdahale ettik hatta başlangıçta ben şaka yaptıklarını düşünüyordum ancak Haydar Can yere düşünce 'Böyle şaka olmaz' dedim, ben ve arkadaşlarım olaya müdahale ettik. Haydar Can'ı yerden kaldırıp tuttum. Bir süre sonra Haydar Can elimden kurtuldu, suça sürüklenen çocuklar da arkadaşlarımın elinden kurtuldu tekrar ortada buluştular. Daha sonra da suça sürüklenen çocukların kaçtığını gördüm. Haydar Can yürümek istedi yürüyemedi. Daha sonra arkadaşlarım ile birlikte biz kendisini kenara çektik, yere yatırdık, tişörtünü kaldırdığımızda vücudunda çok kan vardı" dedi.

YAŞ TESPİTİ YAPILACAK

Müşteki avukatları, sanıkların kemik yaşlarının tam olarak tespit edilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mert T.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtlarının talep edilmesine karar verdi. Suça sürüklenen sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İntihar paniği yaşattı! 80 yaşındaki adamdan ilginç cevapİntihar paniği yaşattı! 80 yaşındaki adamdan ilginç cevap
Haftalık koronavirüs verilerinde korkutan tablo! Yüzde 50 artış varHaftalık koronavirüs verilerinde korkutan tablo! Yüzde 50 artış var
Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebiEski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

İlginizi Çekebilir

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.